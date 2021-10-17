Чувство голода и его причины

Чувство голода – совершенно нормальное чувство для нашего организма.⁣⁣ Это сигнал нашего организма о том, что закончились питательные вещества. То есть прошло какое-то время после приема пищи, и мы должны наш организм покормить.⁣

Допускать сильного чувства голода (такого, чтобы уже лишь бы что, но только бы поесть) нельзя. Мы должны научиться чувствовать свой организм и понимать, когда пора покушать.⁣

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Какие же бывают причины голода ⁣

Первая причина – это психологическая причина голода.

Это когда вы "заедаете" пустоту, которую ощущаете внутри себя, "заедаете" какие-то свои проблемы. Вы связываете свое эмоциональное состояние с едой. Или пытаетесь через еду получать единственно возможное удовольствие в жизни.⁣⁣⠀

Если вы не можете самостоятельно разрешить вопрос "заедания" психологических проблем, я рекомендую, все-таки, обратиться к специалисту – к психологу.⁣

Вторая причина – это хронические заболевания.

Очень многие заболевания (особенно пищеварительной системы) могут давать так называемое "подсасывающее" чувство. Это когда голод не чувствуется, что называется, всем тело. А появляется ощущение "подсасывания" в области желудка в промежутке часа-полтора после приема пищи.

Какие это могут быть болезни?

Гастриты (и с пониженной кислотностью, и с повышенной), дискинезия желчевыводящих путей, хронический панкреатит, заболевание щитовидной железы). Если при этих болезнях не соблюдать условия качества еды или режима питания, то может возникать чувство голода.⁣

Третья причина – это нарушение режима питания.

Режим питания – это когда вы кушаете практически в одно и то же время в течении дня, и делаете это всю жизнь.

Если вы не успели вовремя полноценно покушать, вы что-то перекусываете, этого не хватает организму, и он вскоре опять подает сигналы голода. И тогда вы вновь что-то перекусываете, но употребляете уже что-то насыщенное. Таким образом перегружаете свой организм.⁣⁣⠀

Поэтому, первое, что вы должны сделать при ощущении повышенного чувства голода, – это организовать свой режим питания