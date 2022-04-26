У Денисовой заявляют об около 400 случаях изнасилований российскими оккупантами

После освобождения Киевщины от вражеской оккупации люди начали сообщать об изнасиловании россиянами. Впоследствии в горячую линию по оказанию психологической поддержки поступило более 400 звонков с историями сексуального насилия россиян над украинцами.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью изданию Общественное.

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В конце марта начала действовать бесплатная круглосуточная горячая линия по оказанию психологической поддержки пострадавшим от сексуального насилия. С 1 по 14 апреля таких звонков было 400. и даже сейчас они продолжаются.

Эти случаи страшные. Когда психологи говорят, что они, конечно, встречались с жертвами бытового насилия, но то, что делали российские солдаты с нашими женщинами, девушками, детьми, пожилыми людьми, мужчинами, было в сотни раз жестче,

– рассказала Денисова.

По словам Людмилы Денисовой, обращения по поводу сексуального насилия с временно оккупированных территорий поступают только тогда, когда там возобновляется связь. А вот из Мариуполя не было звонков.

"Мы будем поражены, думаю, в несколько раз больше, после того, как освободят этот город (Мариуполь – 24 канал). Потому что эти преступления… То, что они сейчас совершают, – жгут тела наших граждан для того, чтобы просто не было потом свидетельств их преступлений. Это тоже страшно", – подчеркнула она.

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