Были в аду: вернувшиеся из российской депортации сестры-подростки рассказали о пережитом

Из России в Украину удалось вернуть двух депортированных девочек-подростков: 13-летнюю Веронику и 15-летнюю Анастасию. Они рассказали, как к ним относились в стране-агресорке.

Детей из оккупированной части Луганской области в Россию вывезла их мать. После смерти женщины девушки оказались в русском детском доме, где над ними издевались.

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Как дети оказались в России

Веронику и Анастасию в Россию вывезла их мать, потому что там жил ее брат. Однако семья поселилась в общежитии, а потом женщина начала болеть и умерла из-за инсульта. В декабре 2022 года девушек отправили в детский дом.

13-летнюю Веронику пристроили в русскую школу, а 15-летняя Анастасия – в колледж. Девушки рассказали, что страдали от буллинга – россияне к ним относились очень плохо из-за того, что они украинки.

Когда узнали, что я из Украины – это был ад. Я не хотела ходить в училище. Меня оскорбляли. Я несколько дней отходила и мне хватило. Там злые дети, очень злые,

– рассказала Анастасия.

Как удалось вернуть девушек

Во время пребывания в России девушки поддерживали связь со своей старшей сестрой Екатериной, которая поселилась в Колковской общине на Волыни.

После смерти матери сестра решила срочно оформить попечительство над детьми. Местный поселковый совет помог уроженцам Луганской области быстро оформить все документы, поскольку все боялись, что несовершеннолетних девушек могут усыновить приемные семьи в России. После этого Екатерине удалось вернуть своих сестер.

Теперь семья проживает в селе и ищет жилье побольше, чтобы всем было комфортно. Вскоре девушки вернутся к обучению в украинской школе, однако пока дистанционно.

По состоянию на 1 февраля 2023 года, по данным Офиса Генпрокурора, в Россию было депортировано 16 011 украинских детей.