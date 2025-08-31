29 августа Ермак и Умеров посетили Нью-Йорк с дипломатическим визитом. Они встретились со Стивом Уиткоффом. Переговоры были посвящены возможным будущим мирным договоренностям. Впрочем, суть таких встреч не всегда приносит конкретные результаты.

Экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что дипломатия – это не всегда о содержании, а скорее о форме. Например, американцы говорят, что россияне и украинцы должны встретиться. Украина не возражает, поэтому участвует во встрече со Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить именно будущую встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Для чего нужна была встреча?

В то же время все стороны понимают, что сама встреча не обязательно означает мирное соглашение или конкретный результат, а только "форму".

Для Трампа важна форма. Ему нужно, чтобы здесь сидел Владимир Путин, здесь сидел Владимир Зеленский, и они между собой о чем-то говорили. Для Трампа нужна картинка. После нее он скажет, что мол посмотрите, я посадил их за один стол. Если они не захотели договориться, то это уже их проблема. Трамп об этом говорил неоднократно,

– сказал Владимир Огрызко.

Он добавил, что Украина может использовать это в свою пользу. Президент Украины четко заявлял, что готов встретиться и обсудить с Путиным свое видение завершения войны.

Важно! О трехстороннюю встречу по остановке войны в Украине начали говорить после переговоров Трампа с Путиным на Аляске и встречи с Зеленским в Белом доме. Впоследствии Зеленский заявил, что Кремль пытается сорвать эту встречу.

Он добавил, что похоже встречи не хочет Путин. При таких условиях Дональд Трамп скорее станет на сторону Украины, ведь Зеленский не возражает против встречи. Поэтому для Украины эта ситуация не несет никаких потерь.

Что известно о встрече?