Для эквакуации гражданских: НБУ просит центробанки стран мира предоставить бронированные автомо

"Зеленые коридоры" должны спасти тысячи украинских граждан. Однако российские захватчики их подло расстреливают и часто не соблюдают договоренности.

Поэтому в Национальном банке Украины обратились в центробанки стран мира. Они просят предоставить бронированные автомобили для эвакуации граждан.

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НБУ оперативно обратился за помощью к международным партнерам. Мы просим дружеские центробанки мира предоставить Украине бронированные машины для эвакуации гражданского населения из регионов, которые сегодня нещадно уничтожаются войсками России,

– заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он подчеркнул, что эти авто созданы "для перевозки ценностей". Однако что может быть ценнее жизни человека.

Письма с обращением Национального банка уже поступили в центробанки 33 стран мира.

Также там добавили, что Россия ответит перед всем миром за авиационные и артиллерийские удары по домам украинцев, больницам и детским домам.

"Но это впоследствии. А сегодня мы должны сделать все, чтобы защитить мирное население", – добавили в НБУ.

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