Правоохранители объявили подозрение руководителю аппарата исполнительного органа Киевского городского совета. Чиновник с помощью поддельных документов организовал себе частные поездки за границу под видом командировок.

Таким образом он посетил Барселону и Флоренцию. Детали сообщили во вторник, 30 сентября, Офис генерального прокурора и Национальная полиция, передает 24 Канал.

Что известно о зарубежных поездках Загуменного?

Обратите внимание! Правоохранители не называют имя подозреваемого, однако на сайте КГГА указано, что должность руководителя аппарата исполнительного органа занимает Дмитрий Загуменный.

По данным следствия, в 2023 году чиновник выезжал в испанский город Барселона под предлогом участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo – ежегодной трехдневной выставке. "Командировка" длилась с 4 по 12 ноября, однако организаторы мероприятия не присылали приглашение, которое стало основанием для служебной поездки.

Кроме того, в 2024 году чиновник выезжал в итальянский город Флоренция под предлогом участия в конференции Observatory on Re-Generation. Для организации поездки с 13 по 20 октября он снова использовал поддельное письмо-приглашение.

По результатам этих поездок чиновник составил письменные отчеты о командировках. Установлено, что подозреваемый выезжал за границу не сам, а в сопровождении семьи,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Действия подозреваемого квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

подделка официального документа, который выдается предприятием, и который предоставляет права, с целью использования его поддельщиком или другим лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц; повторная подделка документа;

использование заведомо поддельного документа;

внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

Согласно санкциям инкриминируемых статей, максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



Дмитрий Загуменный получил подозрение / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Выезд должностных лиц за пределы Украины возможен исключительно при наличии соответствующих распоряжений о служебной командировке, оформленных на основании официальных документов, подтверждающих цель поездки.

