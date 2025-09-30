Фейковые командировки в Барселону и Флоренцию: чиновник КГГА получил подозрение
- Чиновнику КГГА объявлено подозрение за организацию "командировок" с помощью поддельных документов.
- Подозреваемый совершил частные поездки в Испанию и Италию, используя поддельные письма-приглашения.
Правоохранители объявили подозрение руководителю аппарата исполнительного органа Киевского городского совета. Чиновник с помощью поддельных документов организовал себе частные поездки за границу под видом командировок.
Таким образом он посетил Барселону и Флоренцию. Детали сообщили во вторник, 30 сентября, Офис генерального прокурора и Национальная полиция, передает 24 Канал.
Смотрите также Битва за Житний рынок и отель "Салют" в Киеве: что ждет уникальные здания эпохи модернизма
Что известно о зарубежных поездках Загуменного?
Обратите внимание! Правоохранители не называют имя подозреваемого, однако на сайте КГГА указано, что должность руководителя аппарата исполнительного органа занимает Дмитрий Загуменный.
По данным следствия, в 2023 году чиновник выезжал в испанский город Барселона под предлогом участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo – ежегодной трехдневной выставке. "Командировка" длилась с 4 по 12 ноября, однако организаторы мероприятия не присылали приглашение, которое стало основанием для служебной поездки.
Кроме того, в 2024 году чиновник выезжал в итальянский город Флоренция под предлогом участия в конференции Observatory on Re-Generation. Для организации поездки с 13 по 20 октября он снова использовал поддельное письмо-приглашение.
По результатам этих поездок чиновник составил письменные отчеты о командировках. Установлено, что подозреваемый выезжал за границу не сам, а в сопровождении семьи,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Действия подозреваемого квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
подделка официального документа, который выдается предприятием, и который предоставляет права, с целью использования его поддельщиком или другим лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц; повторная подделка документа;
использование заведомо поддельного документа;
внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
Согласно санкциям инкриминируемых статей, максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Дмитрий Загуменный получил подозрение / Фото Нацполиции
Обратите внимание! Выезд должностных лиц за пределы Украины возможен исключительно при наличии соответствующих распоряжений о служебной командировке, оформленных на основании официальных документов, подтверждающих цель поездки.
Что известно о растрате бюджетных средств в КГГА?
- Напомним, 14 августа Государственное бюро расследований сообщило об объявлении подозрения Руководителю аппарата КГГА и экс-руководителю киевского коммунального предприятия. Их действия квалифицировали как растрату имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенную по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
- Подозреваемые заказали и оплатили обустройство фасада и другие ремонтные работы в офисном здании города, хотя сооружение выбыло из коммунальной собственности и принадлежало частным лицам.
- На ремонт потратили почти 1,3 миллиона гривен.
- Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.