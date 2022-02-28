В Днепре расстреляли внедорожник, который ездил во время комендантского часа, – СМИ
28 февраля 2022 , 08:16Читати новину українською
Источник:"Информатор"
В Днепре вечером 27 февраля был расстрелян внедорожник Toyota Prado. Он передвигался во время комендантского часа и воздушной тревоги.
Все произошло примерно в 21:00 на перекрестке улиц Калиновой и Путиловской. Об этом сообщили личные источники, информации от полиции пока нет.
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"По предварительной информации, во время комендантского часа, когда была воздушная тревога, Toyota Prado ехал по улице Калиновой и не остановился по требованию полиции. В результате чего по нему открыли огонь", – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.Внимание! Во время комендантского часа все жители города или области должны находиться дома. Жителям Днепропетровщины запрещено выходить без спецпропусков с 20:00 до 6:00.
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