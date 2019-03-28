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      Алексей Чибисов

      "ДНР" захлинається від наркотиків з Росії: навіть школярів знаходять у наркотичному сп'янінні

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      Наркотичний колапс у псевдореспубліках
      Наркотичний колапс у псевдореспубліках / Фото з відкритих джерел

      Коли ми уявляємо собі образ типового окупанта, на думку зазвичай приходить п'яний Іван, який ховається за спинами жінок та дітей і цілить їм у голови, щоб звинуватити у загибелі мирних жителів Україну.

      Однак Росія принесла на Донбас не тільки смерть, зброю та холоднокровних вбивць-алкашів, але й наркотики. І про це всі чомусь мовчать. Завдяки пропагандистам існує міф про те, що у "ДНР" та "ЛНР" викоренили наркоманію як таку.

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      Мережею досі ширяться відео розстрілів та покарань дилерів чи власників бізнесу з продажу наркотичних речовин бойовиками. Але ж терористи боролися із розповсюджувачами заборонених психоторпів зовсім не для того, щоб дбати про здоров'я людей. Вони вбивали дрібних злочинців, щоб повністю підім'яти під себе цей надприбутковий бізнес.

      Насправді ж, починаючи з літа 2014 року на Донбасі з'явилися суто російські наркотики. Зокрема всілякі спайси та суміші для паління із синтетичними речовинами, які викликають більше звикання, ніж марихуана. Звісно, реалізують й героїн та інші препарати, але важкі наркотики у тому вигляді, який ми всі уявляємо, завозять з Росії під кураторством російського МЗС. А спайси – бізнес ФСБшників.

      Так звану ширку продають здебільшого бойовикам, які колються безпосередньо на передовій та у місцях дислокації підрозділів ЗС РФ або приватних військових компаній. Спайси ж продають закладками через заборонений у Росії Telegram. Звісно, ніякого відбору клієнтів немає – хоч школярі палитимуть, хоч взагалі дітлахи.

      Оскільки так звані МДБшники нерідко набирають агентів з реалізації наркоти під час полювання на порушників комендантської години, дилерами стає молодь – студенти та школярі старшого віку. Якщо людина відмовляється співпрацювати їй погрожують затриманням "за роботу на СБУ".

      Кожному з торговців ставлять обов'язкові норми з продажу, а якщо продати певну кількість пакетиків із сумішшю не виходить, дилер має докласти власні гроші. І доходи від цього бізнесу у "ДНР" та "ЛНР" колосальні – десятки мільйонів рублів на місяць. То ж наркоманів серед підлітків та дорослих на окупованих територіях стає все більше. І це ніяк не зупинити.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости политики Публикации Новости России Наркотики Новости Донецка Новости Луганска
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