Нужно дополнительное расследование, – дочь Ноздровской о приговоре убийце ее матери

Шевченковский суд Киева поставил точку по громкому делу о жестоком убийстве активистки из Киевской области Ирины Ноздровской. Решение суда прокомментировала дочь активистки.

Анастасия Ноздровская отметила, что с одной стороны считает приговор справедливым, но в целом – нет.

Важно Громкое дело Ирины Ноздровской: суд вынес приговор убийцы

Дочь активистки объяснила, что, учитывая возраст Росошанского (на момент задержания в 2018 году ему было 63 года – 24 канал), ему бы не дали пожизненного срока заключения.

Но мы говорили раньше и говорим сейчас, что там он был не один. Поэтому в целом, объективно приговор несправедлив. Суд должен был назначить дополнительное расследование,

– рассказала дочь погибшей.

По ее словам, ранее Росошанский не признавал в суде своей вины. Анастасия Ноздровская отметила, что он даже огрызался на ее реплики.

Что известно об убийстве Ноздровской

Ирина Ноздровская была украинской юристкой. В 2015 году ее сестру сбила машина, которой управлял в состоянии алкогольного опьянения Дмитрий Россошанский, племянник Сергея Куприенко, который на момент совершения аварии являлся председателем Вышгородского районного суда. Расследование преступления всячески затягивалось

Исчезновение активистки

Ирина Ноздровская пропала вечером 29 декабря. Родственники обратились в Вышгородский райотдел полиции и 30 декабря Ирина Ноздровская была объявлена в розыск.

1 января 2018 года местный житель наткнулся на обнаженное тело Ирины Ноздровской в реке близ Демидова Киевской области. Причиной смерти вероятно стали колото-резаные ранения. Экспертиза установила, что смерть Ноздровской наступила вечером 29 декабря.

Что выяснила полиция

По факту убийства Ирины Ноздровской полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Основными версиями правоохранителей были:

профессиональная деятельность Ноздровской,

деятельность по расследованию дела по гибели ее сестры,

хулиганство,

попытка изнасилования.

После проведения экспертизы версию об изнасиловании отвергли. 8 января правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского (отца Дмитрия Россошанского).

В Офисе генпрокурора рассказали, что прокуроры в суде доказали, что в декабре 2017 года в селе Демидов Киевской области на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на потерпевшую. Он нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи. После этого сбросил тело к реке недалеко от села.

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За убийство активистки Ирины Ноздровской мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы.