В Донецкой области задержали подростков, подозреваемых в жестоком двойном убийстве

В Донецкой области двух подростков подозревают в жутком убийстве. Они якобы убили двух мужчин, а после того устроили пожар, чтобы скрыть преступление.

Парни подрались с бездомным

Ранее в заброшенном здании Торецка случился пожар. Во время тушения спасатели нашли тела двух мужчин и заявили об этом правоохранителям.

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На телах погибших – 52-летнего и 44-летнего местных жителей – были признаки насильственной смерти. Из-за этого оперативники провели следственные действия. Уже на следующий день разоблачили подозреваемых – двух местных жителей в возрасте 16 и 18 лет.

По словам ребят, у них возникла ссора с бездомным, которая переросла в драку. Юноши начали бить оппонента руками и кирпичом. От полученных травм мужчина умер на месте.

Осознавая, что за совершенное преступление им не избежать уголовной ответственности, злоумышленники решили избавиться от трупа и скрыть следы преступления,

– рассказали полицейские.

Юноши убили случайного свидетеля, – следствие

Тело потерпевшего подозреваемые перенесли в заброшенное здание. Однако их преступление увидел случайный прохожий. Парни решили убить его тем же способом.

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Оба тела злоумышленники подожгли в здании. Они решили замаскировать все под пожар из-за неосторожного обращения с огнем.

Что грозит подозреваемым

Парням сообщили о подозрении в убийстве лица, совершенном группой лиц. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Если вину подозреваемых докажут, то им грозит пожизненное заключение.