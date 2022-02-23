Дорога через Польшу: как Мининфраструктуры решает проблему с доступом перевозчиков в страны ЕС

В 2017 году вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое переориентировало украинский рынок с Востока на Запад. За это время товарооборот со странами ЕС автомобильным транспортом увеличился более чем на 42%.

По данным 2021 года ЕС был крупнейшим торговым партнером Украины – в страны Европы следует 40,8% от общего объема внешней торговли. Эксперты отмечают быстрые темпы усиления экономических связей – еще в 2008 году внешняя торговля с ЕС находилась на уровне 27,3%.

Транзит товаров между Украиной и Евросоюзом пролегает по ряду стран – Венгрии, Румынии, Словакии – однако главными "воротами" в ЕС для украинских перевозчиков является Польша. По территории Польши проходит 40% железнодорожного и автомобильного экспорта Украины в Западную Европу. Всего транзит Польшей открывает для украинского бизнеса доступ к 12 странам ЕС.

Важен не только фактор транзита: за последние 5 лет годовой показатель товарооборота между Украиной и Польшей вырос с 4,9 миллиардов долларов до 7,4 миллиардов долларов, а только за первое полугодие 2021 года его объем превысил весь годовой показатель за 2015 год. Объем украинского экспорта в Польшу – около 2,9 миллиардов долларов, что составляет 8,14% от общего объема экспорта Украины. Этот показатель растет ежегодно на 7–10%.

Несмотря на перспективы продуктивного сотрудничества, быстрая экспансия украинского бизнеса вызвала сопротивление со стороны правительств стран, которыми пролегают транзитные маршруты. Украинские автоперевозчики несколько лет подряд сталкивались с искусственным торговым барьером, вызванным нежеланием стран-соседей предоставлять достаточное количество разрешений на международные перевозки. Ключевое направление торговли – через Польшу – начало нести серьезные потери, а в отношениях между двумя странами образовался кризис, который нуждался в системных действиях для разрешения.

Польские претензии

Камнем преткновения на пути к гармоническим экономическим отношениям между Украиной и Польшей стали разрешения, выдаваемые в рамках системы Европейской конференции Министров транспорта (ЕКМТ). Такой формат сотрудничества предполагает, что каждый год страны договариваются о конкретном количестве разрешений для автоперевозчиков. Это касается как импорта товаров в страны, так и его транзитного провоза.

Долгий период, с 2008 по 2017 год, Польша предоставляла Украине 200 тысяч разрешений в год. В ноябре 2018 года она впервые снизила их количество до 160 тысяч, однако тогда диалог еще продолжался, поэтому украинские перевозчики в 2019-2020 годах получали дополнительные разрешения. Разрешительных документов все равно не хватало, но такое решение позволяло выиграть время для избегания прямого конфликта между странами.

Критической точкой взаимоотношений стал 2021 год, когда Польша впервые не предоставила Украине ни одного дополнительного разрешения. В пик кризиса в декабре прошлого года было зафиксировано падение вдвое, а иногда и больше, товарооборота железнодорожным и автомобильным транспортом как из Украины в Польшу, так и из Польши – в Украину. Как подсчитала Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine), начиная с 2018 года потери украинской экономики от недостатка разрешений составили как минимум 0,4 – 0,5 миллиарда евро.

Из-за таких ограничений страдают как украинские перевозчики, так и международные компании, работающие в Украине. В Министерство инфраструктуры уже обратились "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРИ УКРАИНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL,

– рассказывал в ноябре заместитель главы Мининфраструктуры Мустафа Найем.

С октября 2021 года украинский экспорт через Польшу фактически был заблокирован. Кризисная ситуация могла продолжиться и в 2022 году: украинские перевозчики нуждались в не менее 204 500 разрешениях, а польская сторона предлагала на 40 тысяч разрешений меньше.

Такую политику польское правительство оправдывало двумя причинами. Во-первых, по мнению польской стороны, Украина не выполняла собственные обязательства по модернизации пограничной инфраструктуры. Во-вторых, Польша указывала на то, что польские автоперевозчики используют только половину предоставленных Украиной разрешений.

Последний аргумент находится вне компетенции Министерства инфраструктуры Украины, так как он объясняется сложной геополитической ситуацией в стране, в частности, из-за военных действий России. Однако в прошлом году команда Министерства начала работать по иным направлениям, которые позволили бы решить проблему блокирования транзита через Польшу.

Инфраструктурные изменения

Для усиления торгового потенциала Украины Министерство инфраструктуры начало обновление пограничной инфраструктуры, которой многие годы никто не занимался, на что и указывала польская сторона.

Мы сейчас работаем над рядом проектов, направленных на улучшение логистических и транспортных условий для перевозчиков и пассажиров в Украине. В частности, речь идет о новых дорогах на границах, налаживании железнодорожного сообщения, а также модернизации пунктов пропуска,

– заявлял министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он объяснил, что в этом году на украинских границах стартует программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Только в 2022 году около 1 иллиарда гривен будет направлено на модернизацию пунктов пропуска. Также будет продолжен масштабный проект "Дороги к границам", в рамках которого уже обновлены более 400 километров дорог.

В рамках президентской программы запланировано строительство участка дороги к пункту пропуска "Краковец – Корчова", обустройство пункта пропуска "Ягодин – Дорохуск", развитие 262-километрового маршрута Краковец – Львов, а также дороги Киев – Ковель – Ягодин.

Кроме того, запланировано усилить сотрудничество "Укрзализныци" с польской "Металлургической Ширококолейной Дорогой", соединяющей польско-украинский железнодорожный пограничный переход Хрубешув/Изов с Силезией.

Ключевым инфраструктурным проектом является модернизация МАПП "Ягодин", на который приходится 37% всего автомобильного грузопотока Украины. Там будут построены сервисные зоны для водителей, где разместят парковочные места, туалеты и души, обустроят видеонаблюдение и круглосуточную охрану. На пункте пропуска также будет внедрена система электронной очереди пересечения границы.

Кроме того, Кубраков обратил внимание на то, что вопрос предоставления разрешений напрямую зависит от улучшения ситуации с очередями на украинско-польской границе. Однако проблемы с очередями наблюдаются с двух сторон, что могут подтвердить сами украинские перевозчики.

Поэтому 22 октября Кубраков встретился в Варшаве с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком. Украина предложила Польше провести международный аудит работы пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе для того, чтобы нивелировать аргумент о том, что очереди на границе возникают исключительно из-за Украины.

Мы предложили провести независимый международный аудит работы пограничных и таможенных служб, выявление узких мест, а по результатам проведенного аудита принять соответствующие совместные решения, которые улучшат ситуацию на границе,

– подчеркнул Кубраков по итогам встречи.

Международные дискуссии

Системные меры по разрешению кризиса на польской границе команда Мининфраструктуры начала принимать осенью прошлого года. После того, как двусторонние переговоры с Польшей не возымели успеха, было решено вынести этот вопрос на уровень Еврокомиссии и послов стран "Большой семерки".

Так, в ноябре представители Министерства встретились с Генеральным директором по мобильности и транспорту Еврокомиссии Генриком Хололеем. Также осенью представители Мининфраструктуры обратились с просьбой к Генеральному директору DG MOVE Европейской Комиссии по поводу содействия в проведении трехсторонних консультаций в формате "Украина – Польша – ЕС".

В ходе подобных встреч Украина неоднократно настаивала на недопущении введения более ограничительных условий взаимного доступа на рынок по сравнению с теми, что действовали на момент вступления в силу Соглашения об ассоциации.

Украина также обращала внимание на то, что политика Польши по поводу разрешений нарушает статьи Соглашения об ассоциации. В частности, для Украины Польша является основным маршрутом международного транзита, а согласно статье 5 Генерального соглашения по тарифам и торговле, к которому Украина присоединилась 5 февраля 2008 года, должна существовать свобода транзита через территорию каждой стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита.

Таким образом, создаваемые Польшей ограничения, которые уже имели довольно сильный экономический эффект, могли расцениваться как нарушение этой статьи. В перспективе может идти речь даже о компенсации потерь Украине из-за искусственной блокировки экспорта.

Кроме того, Соглашение об ассоциации гарантирует, что торговые отношения Украины со странами ЕС не могут ухудшаться. Однако цифры свидетельствуют о другом – количество разрешений для украинских перевозчиков за период 2016 – 2021 годов уменьшилось на 20%.

Особенно ухудшал украинско-польские отношения факт, что другие страны Европы (Нидерланды, Германия, Болгария, Австрия, Бельгия) в последнее время увеличивали количество международных авторазрешений для Украины на 15%, 20% и даже 30%, в то время как соседняя Польша их демонстративно уменьшала. Параллельно Польша увеличивала квоту разрешений для России и Белоруссии – стран, которые трудно назвать надежными партнерами и союзниками.

Положительные сдвиги

В конце концов, международное давление и системная аргументация в вопросе разрешений смогли переломить ситуацию в пользу Украины.

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда инициировали проведение встречи министров инфраструктуры Александра Кубракова и Анджея Адамчика, которая прошла 31 января этого года. Результатом стали четкие договоренности с Польшей – в частности, обещание об увеличении количества разрешений для Украины, а также совместные действия по модернизации приграничной инфраструктуры.

Это привело к тому, что 18 февраля Украина и Польша впервые за 5 лет пришли к согласию относительно значительного увеличения дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки. Стороны договорились обменяться 20 тысячами дополнительных разрешений уже в конце августа этого года. Это позволит снять напряжение в торговом кризисе, которое обычно усиливалось ежегодно именно в конце лета. Еще 10 тысячами разрешений стороны обменяются в ноябре этого года при условии выполнения общего украино-польского плана развития инфраструктуры автомобильных международных пунктов пропуска.

Впервые за 5 лет мы можем говорить о реальном прорыве в отношениях двух государств. Я хочу поблагодарить польских коллег и лично Министра инфраструктуры Республики Польша Анджея Адамчика за шаги навстречу, особенно в такой важный для Украины период. Хочу заверить, что мы будем и дальше совместно работать над тем, чтобы выстраивать партнерские отношения, ведь наш европейский курс остается неизменным,

– подчеркнул Александр Кубраков по итогам успешных переговоров.

Тем не менее, в данный момент транзитное направление через Польшу не единственное, требующее внимания Мининфраструктуры. Украинским автоперевозчикам не хватает разрешений от Венгрии и Румынии – последняя в этом году планирует выдать только 18 500 разрешений, тогда как украинский бизнес нуждается в не менее 51 600 разрешительных документах.



По мнению Мустафы Найема, пришло время поднимать вопрос полной либерализации транзитных грузовых перевозок из Украины в страны ЕС на самом высоком уровне.

"Это может стать нашей новой большой целью в отношениях с Евросоюзом в ближайшие годы. Это вполне логичный шаг и это наше право – защищать экономические интересы Украины, в частности в рамках Соглашения об ассоциации", – констатировал замминистра инфраструктуры.

Автор Юрий Погребняк