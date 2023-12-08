Передача в Россию данных с камер в Украине: в МВД объяснили возможно ли это
В СМИ обнародовали информацию о том, что тысячи камер видеонаблюдения с программным обеспечением от российского производителя, установленные по всей Украине, годами могли передавать информацию с них на серверы, расположенные в России. Министр внутренних дел Украины объяснил ситуацию.
Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона подчеркнул, что МВД проверит информацию о возможном доступе России к украинским камерам наблюдения, пишет 24 Канал.
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Попали ли данные Украины на российские серверы
Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что данные с видеокамер наблюдения на украинских дорогах не могли передаваться в другие страны, а система комплексной защиты достаточно надежна.
Клименко отметил, что, несмотря на то, что информация с камер наблюдения на дорогах Украины не могла передаваться в другие страны, данные расследования "Схем", что в Украине годами работали тысячи камер с программным обеспечением от российского производителя, будут тщательно проверены.
В Министерстве внутренних дел Украины наши технические работники четко говорят, что наша информация не могла попасть на какой-либо сервер другой страны,
– объяснил Клименко
Он отметил, что если говорить о находящихся у нас на дорогах камерах, то они только фотографируют автомобиль и больше никакой информации они не могут передавать.
Клименко подчеркнул, что система комплексной защиты информации достаточно надежна. Другое дело, что информация, которая была освещена в журналистском расследовании, конечно, требует тщательного исследования и изучения. В том числе, этим будет заниматься и МВД,
– подытожил Клименко.
Действительно ли в Украине работали камеры наблюдения с серверами в Москве
- "Схемы" обнародовали расследование, свидетельствующее, что спецслужбы России, вероятно, годами получали видео с камер наблюдения по всей Украине, которые работают на российском программном обеспечении TRASSIR и отправляют данные на сервер в Москве.
- В расследовании отмечалось, что камеры с программным обеспечением TRASSIR за последние два десятилетия массово закупали и устанавливали как государственные предприятия, в частности, ЧАЭС, Администрация морских портов, так и частный бизнес, например, "Новая почта", "Большой карман". Использование этой российской технологии украинское государство ограничило только 27 февраля 2022 года, заблокировав доступ к миллионам российских IP-адресов.
- В рамках расследования "Схемы" провели эксперимент с помощью специалистов в сфере IT. Эксперимент показал, что устройство сначала связывается с серверами и отправляет туда видео, а затем информация попадает на компьютер пользователя.
- Журналисты выяснили, что серверы расположены в Москве и принадлежат компаниям "Дижжитал Нетворк". Ее клиентами являются крупнейший российский поисковик Яндекс. И, в частности, соцсеть "ВК", которая запрещена в Украине.