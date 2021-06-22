В центре Николаева отношения выясняли с помощью драки и стрельбы: фото

В ночь на 22 июня в центре Николаева произошла ссора, которая завершилась дракой и выстрелами. В конфликте участвовали сразу 2 группы парней.

Словесная перепалка быстро превратилась в размахивание кулаками. Причина конфликта до сих пор неизвестна.

Недавно В Харькове помощник нардепа Куницкого из "Слуги народа" подстрелил мужчину

Двое участников стычки получили ранения

Один из участников стычки вытащил травматический пистолет. Ранения из оружия получили двое. По предварительной информации, один – в живот, а другой – в грудь. Пострадавшие оказались на больничных койках.

На место происшествия прибыли патрульные и спецназовцы

В центр прибыли несколько патрулей полиции и спецназовцы. На месте событий очевидцы видели по меньшей мере одного задержанного. Он, однако, свое участие в конфликте отрицает, а говорит, что просто проходил мимо. Более того, рассказывает, что нож, найденный при обыске, ему подбросили.

Смотрите фото из Николаева / Фото Новости N:

К теме На Херсонщине мужчина открыл огонь в сторону двух людей и случайно застрелился сам

Что говорят в полиции?

В полиции Николаевской области говорят, что пока выясняют все обстоятельства инцидента со стрельбой. Сообщение о конфликте возле бара поступило в милицию около 00:40. Сейчас стражи порядка устанавливают личности участников массовой драки.

В Одесской области из травматического пистолета ранили мужчину

Отметим, что недавно инцидент с травматическим оружием произошел в Одесской области. Мужчина сделал замечание касательно припаркованного автомобиля возле его дома. Двое юношей агрессивно отреагировали на слова: один из них вытащил травмат. Мужчина получил ранение в живот, грудь и бедра. Злоумышленника задержали.