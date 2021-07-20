Был настоящим тираном: в Луцке мужчина жестоко убил жену и дочь

В Луцке в ночь на 20 июля произошло двойное убийство. Погибли женщина и ее дочь. Подозреваемым в убийстве является глава семейства, которого уже задержали.

Жительница одного из домов Луцка утром 20 июля обратилась в полицию и сообщила, что ее сосед убил свою жену и дочь. На вызов сразу прибыли правоохранители.

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Детали трагедии

На месте полицейские обнаружили тела двух женщин в возрасте 56 и 22 лет и топор, который был орудием убийства. Главным подозреваемым стал 62-летний глава семейства, который, по словам соседей, накануне употреблял спиртное.

Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии выясняют.

Что говорят соседи о подозреваемом

Жители дома № 32 на проспекте Соборности в Луцке, где произошло убийство, напуганные тем, что произошло, но не удивлены. По их словам подозреваемый был настоящим семейным тираном. Об этом они рассказали в комментарии "Конкуренту":

Он сам сказал соседке "вызовите полицию, потому что я забил жену с ребенком". Неадекватный, что я могу сказать. Такого человека надо за решеткой держать и все. Он не пил, он так дурак. С головой у него не все хорошо. Сколько людям он пакостей делал, и нам, и в соседнем доме,

– рассказывает одна из соседок.

Мужчину уже задержали и отправили в наркодиспансер, где проверят здоров ли он психически.

Сведения внесены в ЕРДР по части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины – умышленное убийство. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.