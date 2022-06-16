Ехали дожимать, но после Ирпеня – все изменилось, – Давыдюк

Европейские лидеры сегодня, 16 июня, посетили Украину и встретились с Владимиром Зеленским. Скорее всего, увиденное ими в Ирпене таки повлияет на их дальнейшую риторику.

В Украину прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олафа Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис. Большая часть этой встречи была непубличной.

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Именно поэтому пока можем только догадываться о чем они договорились, однако, вероятнее всего, их взгляды изменились. Об этом 24 каналу сообщил политолог Николай Давыдюк.

После увиденного все изменилось

Он отметил, что трое гостей – друзья президента России Владимира Путина. Речь идет о Макроне, Шольце и Драге. Однако президент Румынии Иоганнис немного сбалансировал эту встречу, поскольку не имеет пророссийских взглядов.

Эти трое прибыли в надежде, что будут уговаривать Украину идти на уступки. Ехали дожимать, но после Ирпеня – все изменилось,

– заявил Данилюк.

Он отметил, что, действительно, политики бывают очень лживыми, подлыми и коварными. Впрочем, по его мнению, эта тройка уехала Ирпеня, где увидела зверства россиян, совсем другими, у них что-то "перевернулось" внутри.

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Заявления, которые они начали делать, были в 10 раз проукраинскее, чем до этого. Понятно, что звонок Путина может склонить их на другую сторону, это нельзя исключать. Однако места преступления продемонстрировали, что человек с противоположной стороны телефонной линии – это совсем другой человек, чем они представляли.

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Как объяснил политолог, реальные последствия того, что сделали путинские бандиты, убийцы и насильники, это совсем другое, чем то, что Путин им рассказывал по телефону. По его мнению, Шольцу и Макрону нужно было приехать в эти места гораздо быстрее. Например, когда их посетила Урсула фон дер Ляен и Борис Джонсон.

Думаю, что ехали они в одном настроении, а приехали на встречу на Банковую уже с совсем иным видением мира, – отметил политолог.

Следующие шаги лидеров ЕС

Политолог предположил, что непубличную часть встречи мы узнаем уже через 1 – 2 дня. В частности, это можно будет увидеть в заявлениях других политиков Европы и США, а также в действиях украинских чиновников.

По словам Давидюка, вероятно, политики "дотянут" решение о кандидатстве Украины в члены ЕС, по меньшей мере, перейдут к поставкам оружия ВСУ. Кроме того, в переговорах с Путиным о возможном мирном соглашении будут более проукраинскими и справедливыми по отношению к человечности.

Мы не просим их быть патриотами Украины, мы просим их быть справедливыми лидерами Европейского Союза,

– подчеркнул политолог.

Чего боятся лидеры ЕС

Однако он подчеркнул, что не нужно их идеализировать, потому что они просто увидели реальность, которую мы видели еще с 24 февраля 2022 года. По мнению политолога, теперь лидеры ЕС будут меньше давить на Украину и больше не будут соглашаться с давлением Путина.

В то же время, политолог не считает, что они сами начнут давить на Путина. Он отметил, что у Европы до сих пор остается зависимость от российского газа.

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Кроме того, у них есть страх ядерного удара России. Также боятся, что украинская армия перейдет границу страны-агрессорки и Путин объявит войну Европе.

"Украина дает гарантии, что этого не будет. Мы не пойдем танками на российскую территорию. Наша задача – освободить Крым, Донетчину, Луганщину и Приазовье. Мы никогда не вели завоевательные войны, и они это должны понять", – подытожил Давыдюк.

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