В ЕС более 78% взрослых вакцинировали против COVID-19

Европейские страны в течение года вакцинировали против коронавируса более 78% взрослого населения.

Вакцинация продолжается год

Об этом отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Сегодня год назад во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослых в ЕС сейчас вакцинированы,

– заявила она в обращении.

Глава Еврокомиссии поблагодарила и медицинских работников, и работников на передовой, "которые берегли нас и наши общины в эти времена".

К слову, последние недели ряд европейских стран постепенно ужесточает карантинные ограничения из-за распространения варианта Омикрон, который уже стал доминирующим в Португалии и Ирландии.

Ситуация с коронавирусом в ЕС

К слову, в странах ЕС сейчас активно продолжается ревакцинация населения, чтобы как можно больше людей получили три прививки против COVID-19 и были защищенными от штамма Омикрон.

Так, предварительно в Еврокомиссии отмечали, что новый штамм коронавируса Омикрон уже скоро может стать доминирующим в Европе. Произойдет это в начале 2022 года.

Ранее Европейская комиссия сообщила о намерении сократить действие COVID-сертификата для путешествий до 9 месяцев после последней прививки.

В ВОЗ тем временем заявили, что пандемия COVID-19 в мире может завершиться, когда вакцинацией охватят 70% мирового населения.

В Украине вакцинировали против коронавируса всего более 43% населения.