Еще 4 миллиона гривен на восстановление "Охматдета": букмекер Vbet присоединился к сбору

Компания Vbet присоединилась к совместному сбору UNITED24 и monobank на восстановление детской больницы "Охматдет", которую подло обстреляли войска России 8 июля.

Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, от Vbet поступил благотворительный взнос на сумму 4 миллиона гривен.

Смотрите также Кто стоит за циничным ударом по "Охматдету": поименный список российских преступников

По данным организаторов сбора, на данный момент для детского медучреждения собрали уже более 200 миллионов гривен. Сбор продлили до 250 миллионов.

"Охматдет" является крупнейшей детской больницей Украины, где ежегодно лечат более 20 тысяч детей и проводят до 7 тысяч операций.

В результате атаки России 8 июля был нанесен значительный ущерб зданиям больницы, в частности: