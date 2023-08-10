В Эквадоре убили кандидата в президенты Вильявисенсио: момент попал на видео
Источник:Reuters
В Эквадоре убили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Ему было 59 лет.
Это произошло во время предвыборного митинга. Момент убийства попал на видео.
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В Эквадоре убили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио
На обнародованных кадрах можно увидеть, что во время митинга раздавались выстрелы. В это время Фернандо Вильявисенсио садился в авто, а после слышны крики людей.
В окружении политика говорят, что Виллависенсио получил три ранения в голову. Также известно, что во время нападения были ранены 9 человек, сообщила генеральная прокуратура страны.
Позже полиция задержала двух человек по подозрению в убийстве Фернандо Вильявисенсио. Однако известно, что стреляли в политика три человека.
Предварительно, группа мужчин прибыли на мотоцикле, чтобы напасть на автомобиль, в который сел Вильявисенсио после политического митинга.
Момент убийства попал на камеру: смотрите видео
Один из подозреваемых в убийстве скончался
Как стало известно, один из подозреваемых в убийстве Вильявисенсио скончался от полученного огнестрельного ранения. Эквадорская генпрокуратура сообщила, что по ее данным, всего во время стрельбы между злоумышленниками, полицейскими и охраной политика пострадали 9 человек, в том числе двое полицейских и кандидат в члены нацасамблеи.
Что известно о Вильявисенсио
- Он был известен как профсоюзный лидер, журналист-расследователь и депутат.
- Во время работы в законодательном органе Вильявисенсио был независимым депутатом и не присоединился ни к одной из фракций. Он способствовал значительному количеству расследований и разоблачению коррупции, в частности по нефти, в правительствах Рафаэля Корреа, Ленина Морено и нынешнего правительства Гильермо Лассо.
- Кроме этого, Вильявисенсио был инициатором процесса импичмента действующего президента.
Отметим, что президент Эквадора Гильермо Лассолава пообещал, что убийство не останется безнаказанным. Он подчеркнул, что созывает срочное заседание с участием службы безопасности.
Зеленский пережил более 12 попыток покушения
Напомним, что россияне пытались захватить Украину за несколько дней. Один из способов это сделать – убить президента Владимира Зеленского. Известно, что на него совершили более 12 попыток покушения.
Позже в США рассказали, что видели информацию о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского, предотвращенного СБУ.