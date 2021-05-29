Фигура Skinny fat: что это такое

Skinny fat – в переводе с англ. буквально, означает "тощий жир", что в отношении фигуры интерпретируется как "тощая толстушка" или "жирная худышка".

Это относительно худой человек, который хорошо выглядит в одежде, но в нижнем белье это, конечно, не так. И даже у стройной в платье девушки без одежды можно заметить опущенные ягодицы и целлюлит, а также торчащий или обвисший живот.

Интересно Как привести себя в форму после родов

Как же становятся скинни фэт?

Чаще всего – это люди хрупкого телосложения, с тонкой шеей, лодыжками и запястьями, обычно достаточно длинными ногами. И очень маленьким процентом мышечной массы. А если тренировок вообще нет — остаются кожа, кости и жир.

– это люди хрупкого телосложения, с тонкой шеей, лодыжками и запястьями, обычно достаточно длинными ногами. И очень маленьким процентом мышечной массы. А если тренировок вообще нет — остаются кожа, кости и жир. Причина вторая превращения в скини фэт – это своего рода расстройство питания. Это понятие чаще применяется к женщинам. К сожалению, дамы очень часто ведутся на диеты типа "сбросить 5кг за 2 недели". Обычно такое питание низкокалорийно и плохо сбалансировано. Основная проблема касается белка, которого слишком мало. А если дама не поддерживается регулярной физической нагрузкой, то ни о какой попе орехом мечтать не стоит. При похудении получаем грустно висящий сзади мешочек ткани.

Читайте Тренировки: как правильно заниматься, когда и сколько

И ситуация чаще всего такая: похудела на 5кг, спрыгнула с диеты, потом набрала 8кг и снова худеет. С каждым сбросом веса уходит все больше и больше мышечной массы. Чтобы наше тело было упругим, мы должны иметь мускулы. Не бывает красивых, круглых ягодиц без упражнений, которые строят мышцы. А многие женщины игнорируют спорт, тк им некогда, боятся перекачаться и т.д.

Но многие мужчины – тоже скини фэт. Это те, у кого худощавый верх, но при том выпирающий живот. И хотя мужики реже сидят на диетах, но из-за неправильного питания и игнорирования спортзала имеют такую не совсем привлекательную фигуру.

То есть чтобы не стать скини фэт, надо не заниматься всей этой ерундой, а питаться сбалансированно, тренироваться и помнить слова Л. Гурченко:

Женское тело — не гармошка. Потолстею-похудею, потолстею-похудею… Надо держать себя в руках!