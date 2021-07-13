Развращал 11-летнего мальчика: футбольный тренер из Киева получил 7 лет

42-летний тренер одной из футбольных школ Киева совершил развратные действия в отношении своего 11-летнего подчиненного. Произошло это во Львове во время поездки команды на соревнования.

Как отметили в прокуратуре, житель столицы совершил преступление в декабре 2015 года. За содеянное его приговорили к 7 годам лишения свободы.

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Мужчину задержали через месяц после совершения правонарушения.

Развращал в комнате с футболистами

Следователи выяснили, что футбольный тренер совершил сексуальное преступление в отношении спортсмена из детской футбольной команды во время выезда на соревнования во Львов.

Мужчина зашел в комнату, где спали дети. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, после чего подошел к кровати пострадавшего.

Злоумышленник обнажил свои половые органы и совершил в отношении мальчика развратные действия.

В январе 2016 года мужчину задержали. Правоохранители провели несколько экспертиз с участием подозреваемого и самого мальчика, а также следственный эксперимент со свидетелем инцидента.

Мужчине инкриминировали развращение несовершеннолетних лицом, на которое возложены обязанности по попечительству о потерпевшем. Согласно Уголовному кодексу Украины, судьи могли посадить тренера на 8 лет с лишением права занимать определенные должности на 3 года после освобождения.

Злоумышленника признали виновным и наказали заключением на 7 лет. Под стражу мужчину взяли лишь после оглашения решения суда. Кроме того, тренера внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.