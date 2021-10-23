Время делать неожиданные и сильные ходы на энергетической шахматной доске континента. Газовый кризис поделил страны на две категории. Далее читайте на украинском.

Перші намагаються використати ситуацію виключно у своїх інтересах, викручують руки сусідам. Нема потреби нагадувати, хто це. Інші вже вирішили працювати спільно, гасити пожежу та допомагати один одному, щоб подолати кризу.

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Україна, на відміну від Росії, зацікавлена в тому, щоб енергетика континенту працювала прозоро та ефективно. Ми маємо шанс довести це не просто заявами. Ми можемо запропонувати яскраве і позитивне рішення: спеціальні умови постачання додаткових обсягів російського газу в ЄС на цей зимовий період.

Можливості для цього є, ми можемо доставити в Європу 55 млрд куб газу додатково на рік. Фактично, ми робимо пропозицію як забезпечити Європу газом без запуску "Північного потоку – 2".

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По-перше, це відповідально. Ми демонструємо спроможність нашої ГТС, показуємо, що готові включатися у вирішення газової кризи.

це відповідально. Ми демонструємо спроможність нашої ГТС, показуємо, що готові включатися у вирішення газової кризи. По-друге, це вибиває козирі з рук Москви, яка заявляє, ніби "український транзит дорогий і ненадійний". Хоч насправді все навпаки.

Для цього рішення потрібна злагоджена робота українського регулятора – НКРЕКП, а також "Нафтогазу" та ОГТСУ. Саме вони можуть терміново визначити спеціальні умови транспортування додаткових об'ємів природного газу газотранспортною системою України до країн Європейського Союзу у період опалювального сезону 2021-2022 року.

Немає кращого способу ще раз нагадати Європі, що Україна – не Росія. Ми інші. Сильні, відповідальні та поважаємо принцип солідарності.