"Газпром" опустошает собственные хранилища газа в Европе, избегая транзита по Украине

Российский "Газпром" опустошает свои подземные хранилища газа в Европе, чтобы компенсировать его недополученные объемы. Поэтому транзит по Украине не увеличивается.

Действия россиян направлены, в частности, на ускорение ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Такое заявление сделал Сергей Макогон, гендиректор "Оператора ГТС Украины".

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По его словам, в июле среднесуточный транзит природного газа по украинской ГТС составил 124 миллиона кубических метров. Такие же показатели фиксировали и в предыдущем месяце.

Месячный показатель составил 3,848 миллиарда кубических метров. Больше всего было транзита в Словакию – более 2,5 миллиарда.



В какие страны был транзит газа / Фото "Оператора ГТС Украины".

Какие действия предпринимает российский "Газпром"

По словам Макогона, поведение "Газпрома" оказывает негативное влияние на европейский рынок газа и экономику всего региона. Российская компания использует все ранее забронированные мощности и не проявляет заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях.

Происходит это несмотря на:

рекордный рост цен на европейских рынках газа;

низкие для этого периода объемы газа в европейских газовых хранилищах;

плановую остановку маршрутов Ямал-Европа и "Северный поток-1".

В 2021 году российская компания не бронировала дополнительные прерывные мощности, несмотря на ремонт на главных экспортных магистралях концерна.

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Макогон подчеркнул, что "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в европейских хранилищах значительной частью является искусственным.

Этот дефицит не является первопричиной роста цен. Кстати, до начала отопительного сезона не так уж много времени,

– отметил гендиректор предприятия.

И добавил, что на все это должен отреагировать соответствующий европейский антимонопольный орган. В то же время, на такую ​​стратегию россиян стоит обратить внимание при сертификации "Северного потока-2".