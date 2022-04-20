Героизм России – убить сотни мирных людей и изнасиловать десятки женщин, – Кислица в ООН

Российские оккупанты продолжают грабить и убивать мирных жителей. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал на заседании Совбеза о "героизме и стойкости" армии страны-агрессора, которая убегала от украинских защитников с награбленным на Киевщине.

Постпред отметил, что президент России Владимир Путин 18 апреля присвоил 64 мотострелковой бригаде российской армии почетное звание гвардейской. Аргументом этому были якобы "массовый героизм, доблесть, стойкость и мужество" захватчиков.

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Оккупанты грабят, насилуют и убивают мирных жителей

Кислица рассказал, что подразделение, которое наградил Путин, согласно начальным российским планам должно было захватить Киев. Оккупанты месяц находились в Буче и терроризировали мирных жителей.

Военные этой бригады, многие уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такова российская интерпретация героизма и мужества – убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, сбежать от украинских войск,

– заметил постпред.

Он добавил, что российские захватчики показали свою стойкость только в одном – они настойчиво сохраняли все, что украли у украинцев, отступая под огнем бойцов ВСУ.

"Россияне оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами", – подытожил Кислица.