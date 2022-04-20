Героїзм Росії – вбити сотні мирних людей і зґвалтувати десятки жінок, – Кислиця в ООН

Російські окупанти продовжують грабувати та вбивати мирних жителів. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Радбезу про "героїзм і стійкість" армії країни-агресорки, яка втікала від українських захисників з награбованим на Київщині.

Постпред зауважив, що президент Росії Володимир Путін 18 квітня надав 64 мотострілецькій бригаді російської армії почесного звання гвардійської. Аргументом цьому були буцімто "масовий героїзм, доблесть, стійкість і мужність" загарбників.

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Окупанти грабують, ґвалтують та вбивають мирних жителів

Кислиця розповів, що підрозділ, який нагородив Путін, згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ. Окупанти місяць перебували у Бучі та тероризували мирних жителів.

Військові цієї бригади, багато з яких уже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства у Бучі. Такою є російська інтерпретація героїзму та мужності – убити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ,

– зауважив постпред.

Він додав, що російські загарбники показали свою стійкість лише в одному – вони наполегливо зберігали усе, що вкрали в українців, відступаючи під вогнем бійців ЗСУ.

"Росіяни залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами", – підсумував Кислиця.