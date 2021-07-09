Руководство "Слуги народа" призывает экс-коллегу по фракции Юрченко сложить мандат

Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить мандат депутата Верховной Рады. Ведь Юрченко "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады".

Глава партии "Слуга народа" заявил об этом после аварии с участием нардепа во Львове. Известно, что последний был под действием наркотиков.

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Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат

Александр Корниенко заявил, что очевидно Юрченко "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады". Пояснил, что согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий нардепа возможно после оглашения обвинительного приговора.

Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат,

– сказал глава"Слуг народа".

Вспомнил, что предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас "у него появился еще один повод сделать это".

Более того, Корниенко считает, что правоохранители должны как можно быстрее расследовать то, что произошло.

ДТП с участием Юрченко: коротко

8 июля 2021 года в центре Львова нардеп Александр Юрченко, находясь за рулем автомобиля Mustang, въехал в Volkswagen Jetta. Впоследствии он набросился на пострадавшего водителя и избил его.

Также он пытался убежать, но ему дорогу преградили другие авто.

Впоследствии нардеп написал заявление на пострадавшего водителя. Мол, якобы именно он напал на него, а не наоборот. Об этом журналистам рассказал сам Всеволод Боровец, пострадавший в ДТП с участием Юрченко.

9 июля экспертиза подтвердила, что народный избранник находился в состоянии наркоопьянения.