Керівництво "Слуги народу" закликає ексколегу по фракції Юрченка скласти мандат

9 липня 2021 , 23:04
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Джерело:

"Інтерфакс-Україна"

Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти мандат депутата Верховної Ради. Адже Юрченко "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".

Глава партії "Слуга народу" заявив про це після аварії за участю нардепа у Львові. Відомо, що останній був під дією наркотиків.

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Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат

Олександр Корнієнко заявив, що очевидно Юрченко "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради". Пояснив, що згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень нардепа можливе після оголошення обвинувального вироку.

Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат,
– сказав глава "Слуг народу".

Пригадав, що пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабарем, але він не послухав. Тому зараз "у нього з'явився ще один привід зробити це". 

Ба більше, Корнієнко вважає, що правоохоронці мають якнайшвидше розслідувати те, що сталось. 

Зверніть увагу!
У 2020 році Юрченка виключили з фракції "Слуга народу" через скандал з хабарем. Його підозрюють в отриманні 13 тисяч, а також у підбурюванні до давання повторного хабаря в розмірі 200 тисяч доларів. За ці кошти мали "залагодити" питання в одному з комітетів Ради. Юрченку обрали, як запобіжний захід, тримання під вартою, проте згодом він вийшов під заставу.

ДТП за участі Юрченка: коротко

Автор: Діана Квасневська