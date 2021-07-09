Керівництво "Слуги народу" закликає ексколегу по фракції Юрченка скласти мандат

Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти мандат депутата Верховної Ради. Адже Юрченко "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".

Глава партії "Слуга народу" заявив про це після аварії за участю нардепа у Львові. Відомо, що останній був під дією наркотиків.

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Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат

Олександр Корнієнко заявив, що очевидно Юрченко "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради". Пояснив, що згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень нардепа можливе після оголошення обвинувального вироку.

Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат,

– сказав глава "Слуг народу".

Пригадав, що пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабарем, але він не послухав. Тому зараз "у нього з'явився ще один привід зробити це".

Ба більше, Корнієнко вважає, що правоохоронці мають якнайшвидше розслідувати те, що сталось.

ДТП за участі Юрченка: коротко

8 липня 2021 року в центрі Львова нардеп Олександр Юрченко, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. Згодом він накинувся на постраждалого водія і побив його.

Також він намагався втекти, але йому дорогу перегородили інші авто.

Згодом нардеп написав заяву на потерпілого водія. Мовляв, нібито саме він напав на нього, а не навпаки. Про це журналістам розповів сам Всеволод Боровець, який постраждав у ДТП за участі Юрченка.

9 липня експертиза підтверлила, що народний обранець перебував у стані наркосп'яніння.