Антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку. Суд відправив його під арешт з можливістю внесення застави на суму в понад 3 мільйони гривень.

Про взяття під варту народного депутата, якого підозрюють у хабарництві, повідомляє 24 канал.

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Прокуратура просила для Олександра Юрченка тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 6 499 384 мільйона гривень.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів. Втім вартість застави як альтернативи триманню під вартою зменшили до 3 мільйонів 1 тисячі гривень.

Як Юрченку обирали запобіжний захід

Під час засідання прокурор зазначив, що злочин був скоєний з використанням службових повноважень підозрюваного та його поплічників. Окрім того, він додав, що підозрюваний часто їздить за кордон. Також, за словами прокурора, є ризик можливого впливу підозрюваного на свідків, серед яких, в тому числі є його підлеглі.

Маючи статус народного депутата, Юрченко може здійснювати інші злочини,

– наголосив прокурор.

Тим часом захист Юрченка вважав, що в основу підозри покладені допущення, а докази є неналежними і не містять ознак правопорушення.

"У сторони обвинувачення відсутні правові підстави для обрання будь-якої запобіжного заходу", – заявили адвокати.

Цікаво, що на якийсь час пряму трансляцію з зали суду переривали для озвучення медичних даних Юрченка.

Сам народний депутат під час судового засідання заявив, що "ні в кого нічого не брав". На його думку, цей судовий процес "необхідний для тиску на тих, хто хоче, щоб в Україні працювало законодавство у сфері контролю за відходами".

Жодного стосунку до того, що представлено в матеріалах досудового розслідування, я не маю. Жодних грошей я не брав, нікого до надання мені будь-яких грошей я не підбурював і не вимагав,

– запевнив Олександр Юрченко.

Що цьому передувало

Перед цим Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців до збільшення показових посадок, імовірно, натякаючи саме на справу депутата від "Слуги народу".

Водночас в Офісі Президента України прямо заявили, що Олексакдр Юрченко втратив моральне право бути народним депутатом. Втім там заявили, що найбільше обурює зухвала поведінка депутата і його помічника.

До слова, 15 вересня Антикорупційний суд вже обрав запобіжний захід помічнику Юрченка – Івану Фіщенку. Його взяли під варту з можливістю застави в 1,5 мільйона гривень.

Коротко про справу Юрченка: