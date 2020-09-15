Національне антикорупційне бюро опублікувало відео, на якому передають частину хабаря одному з народних обранців. Гроші в середині серпня отримали від детектива під прикриттям. Ймовірно, що депутатом є Олександр Юрченко – член фракції "Слуга народу".

Від НАБУ працював детектив під прикриттям

Ще влітку Бюро отримало інформацію про організовану групу, що отримує вигоду від повноважень нардепа. Про це інформує пресслужба НАБУ.

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Аби вивести зловмисників на чисту воду, фахівці НАБУ розробили спецоперацію і включили детектива до складу угруповання.

Співробітник НАБУ представлявся співробітником великої промислової компанії та повідомив, що потребує правових підстав для переробки твердих побутових відходів.

Нардеп попросив за свої послуги спочатку 13 тисяч доларів

Детектива познайомили з нардепом, який завуальовано попросив передати через посередника 13 тисяч доларів. Ці гроші знадобились йому для того, аби внести пропозиції до законопроєкту. Згодом потрібно було донести ще 200 тисяч в американській валюті, якими б підкупляли членів профільного комітету.

У НАБУ просять прокурорів оголосити нардепу про підозру

У середині серпня першу частину грошей детектив передав посереднику. Решту планували передати наприкінці місяця. Проте цього не відбулось – причини наразі з'ясовує слідство.

У НАБУ закликають очільницю Офісу Генпрокурора Ірину Венедіктову підписати підозру чинному народному депутату через "участь у злочинній схемі". Начебто про це Венедіктову просять ще з 10 вересня.

Зверніть увагу! У НАБУ не називають імені нардепа, проте, найбільш ймовірно, що мовиться про нардепа від "Слуги народу Олександра Юрченка.

Дивіться відео НАБУ про нардепа-хабарника:

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