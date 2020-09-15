Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила про початок кількох кримінальних проваджень щодо народних депутатів. Проте депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченко, помічника якого спіймали на хабарі, про підозру повідомляти "ще рано".

Народних депутатів притягнуть до відповідальності, якщо буде склад злочину. Про це Венедіктова заявила під час свого виступу в парламенті 15 вересня, повідомляє 24 канал.

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Венедіктова про початок кримінальних справ щодо нардепів

"В цій державі йде декілька справ по багатьох народних обранцях. І результати ми побачимо – ми або прийдемо до процесуальних рішень або не прийдемо", – заявила генпрокурорка.

Венедіктова розповіла, що розмовляла з багатьма депутатами щодо призначень прокурорів.

Брат і сват – це не критерій призначення прокурора. І багато знають, що мене не купиш, і шантажувати в ЗМІ – це теж не проходило,

– сказала генпрокурорка.

Венедіктова про справу помічника Юрченка

НАБУ спіймало помічника Юрченка на хабарі у 13 тисяч доларів. Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенко, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.

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Венедіктова своєю чергою заявила, що поки немає підстав оголошувати про підозру самому Юрченку. Генпрокурорка додала, що 14 вересня отримали листа на цю тему від керівництва НАБУ, але без матеріалів кримінального провадження.

Прокурор САП і я особисто готові ретельно вивчити матеріали кримінальної справи, опрацювати їх. Якщо необхідно, дати вказівки, які треба виконати. Якщо буде достатньо підстав, я це зроблю (оголошу про підозру – 24 канал) і повідомлю,

– сказала генпрокурорка.

Венедіктова додала, що обговорювати з нардепами кримінальні справи, про які пишуть ЗМІ – неправильно і "так не може бути".