Нещодавно з'явилася інформація про те, що українські спецслужби планували операцію із затримання вагнерівців. Підготовка до неї тривала понад рік, однак втілити її в життя так і не вдалося. Генпрокурорка Ірина Венедіктова відхрестилася від участі у спецоперації й заявила, що не знала про неї нічого.

Позиція генпрокурорки

Ірина Венедіктова сказала, що не володіє інформацією про можливу спецоперацію. Про це вона сказала в інтерв'ю Shuster online.

Важливо Усе було так, як написав Бутусов, навіть гірше, – Богдан про спецоперацію щодо вагнерівців

Вона зазначила, що люди, які володіють такою інформацією або ж є свідками, мають повідомити слідству деталі.

Мені особисто не було відомо, що така спецоперація відбувалася. Але тільки-но інформація потрапила у ЗМІ, у ДБР вже зареєстрували кримінальне провадження і слідство ведеться... І вже, наскільки я знаю, не одна (кримінальна справа – 24 канал), насправді,

– наголосила Венедіктова.

Вона також додала, що колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан має повідомити відому йому інформацію слідству, як і колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Що відомо про можливу спецоперацію

Раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що українські спецслужби готували операцію із затримання вагнерівців. Крім того, існує думка, що з американської сторони нею керував особисто держсекретар США Майк Помпео. Після цього ексголова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що інформація правдива і "усе було так, як написав Бутусов, навіть гірше".

Згодом в апараті Ради національної безпеки та оборони не було жодної інформації щодо можливої спецоперації по затриманню вагерівців. РНБО не знає, чи схожа ситуація була насправді.

Актуально СБУ зобов'язали розслідувати можливу держзраду Єрмака через "білоруських" вагнерівців

Затримання вагнерівців у Білорусі: головне