Помічника Юрченка спіймали на хабарі: нардеп вийде зі "Слуги народу" на час розслідування
Днями нардеп Гео Лерос заявив, що НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. На час розслідування цієї справи Юрченко вийде із фракції.
Відповідну інформацію оприлюднив телеграм-канал "Правда Качури".
Що було раніше НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа зі "Слуги народу", – Лерос
Олександр Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції "Слуга народу". Це триватиме до розв'язання ситуації з хабарем.
Деталі скандалу
Гео Лерос заявив, що Національне антикорупційне бюро викрило на хабарі у 13 тисяч доларів помічника депутата Олександра Юрченка. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів. Згідно зі злочинною схемою, помічник мав передати ці гроші Юрченку за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.
НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але Венедіктова не здає свого нардепа та блокує по ньому санкцію,
– написав Лерос.
За попередньою інформацією, помічнику нардепа оголосили підозру, проте наразі він не затриманий.
Колишній народний депутат та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко у телеграмі оприлюднив нові подробиці у справі.
Як повідомляють наші інсайдери в силових структурах, Юрченко попався під час спілкування з агентом НАБУ під прикриттям, з яким домовився за 200 тисяч доларів поміняти законодавство побутових відходів. "Аванс" у вигляді 13 тисяч доларів за внесення поправки отримав помічник депутата,
– написав Лещенко.
Реакція Офісу генпрокурора
В Офісі генпрокурора заявили, що інформація має провокативний характер і генпрокуратура не отримувала по цьому матеріалів. Також там нагадали, що повідомлення про підозру народним депутатам України готує Генеральний прокурор, а не НАБУ.