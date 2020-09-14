Днями нардеп Гео Лерос заявив, що НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. На час розслідування цієї справи Юрченко вийде із фракції.

Відповідну інформацію оприлюднив телеграм-канал "Правда Качури".

Що було раніше НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа зі "Слуги народу", – Лерос

Олександр Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції "Слуга народу". Це триватиме до розв'язання ситуації з хабарем.

Деталі скандалу

Гео Лерос заявив, що Національне антикорупційне бюро викрило на хабарі у 13 тисяч доларів помічника депутата Олександра Юрченка. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів. Згідно зі злочинною схемою, помічник мав передати ці гроші Юрченку за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але Венедіктова не здає свого нардепа та блокує по ньому санкцію,

– написав Лерос.

За попередньою інформацією, помічнику нардепа оголосили підозру, проте наразі він не затриманий.

Колишній народний депутат та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко у телеграмі оприлюднив нові подробиці у справі.

Як повідомляють наші інсайдери в силових структурах, Юрченко попався під час спілкування з агентом НАБУ під прикриттям, з яким домовився за 200 тисяч доларів поміняти законодавство побутових відходів. "Аванс" у вигляді 13 тисяч доларів за внесення поправки отримав помічник депутата,

– написав Лещенко.

Реакція Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора заявили, що інформація має провокативний характер і генпрокуратура не отримувала по цьому матеріалів. Також там нагадали, що повідомлення про підозру народним депутатам України готує Генеральний прокурор, а не НАБУ.