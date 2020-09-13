Нардеп Гео Лерос заявив, що НАБУ днями викрила на хабарі помічника депутата від "Слуги народу". Мовиться про помічника Олександра Юрченка, який також є головою підкомітету Верховної Ради з питань поводження з побутовими відходами.

Відповідну інформацію Лерос поширив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Деталі скандалу

За словами Лероса, Національне антикорупційне бюро викрило на хабарі у 13 тисяч доларів помічника депутата Олександра Юрченка. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів. Згідно зі злочинною схемою, помічник мав передати ці гроші Юрченку за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але Венедіктова не здає свого нардепа та блокує по ньому санкцію,

– написав Лерос.

Як пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела, помічнику нардепа оголосили підозру, проте наразі він не затриманий.

Реакція Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора заявили, що інформація має провокативний характер і генпрокуратура не отримувала по цьому матеріалів. Також там нагадали, що повідомлення про підозру народним депутатам України готує Генеральний прокурор, а не НАБУ.

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