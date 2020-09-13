НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа зі "Слуги народу", – Лерос
Нардеп Гео Лерос заявив, що НАБУ днями викрила на хабарі помічника депутата від "Слуги народу". Мовиться про помічника Олександра Юрченка, який також є головою підкомітету Верховної Ради з питань поводження з побутовими відходами.
Відповідну інформацію Лерос поширив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Деталі скандалу
За словами Лероса, Національне антикорупційне бюро викрило на хабарі у 13 тисяч доларів помічника депутата Олександра Юрченка. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів. Згідно зі злочинною схемою, помічник мав передати ці гроші Юрченку за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.
НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але Венедіктова не здає свого нардепа та блокує по ньому санкцію,
– написав Лерос.
Як пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела, помічнику нардепа оголосили підозру, проте наразі він не затриманий.
Реакція Офісу генпрокурора
В Офісі генпрокурора заявили, що інформація має провокативний характер і генпрокуратура не отримувала по цьому матеріалів. Також там нагадали, що повідомлення про підозру народним депутатам України готує Генеральний прокурор, а не НАБУ.
Хто такий Гео Лерос: головне
- Це нардеп, що потрапив до Верховної Ради у складі партії "Слуга народу". Раніше він був радником Володимира Зеленського, однак згодом став послідовним критиком команди президента.
- Гео Лерос мав конфлікт з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Річ у тім, що у березні Лерос оприлюднив відео, на якому видно, як брат Андрія Єрмака обговорює призначення певних осіб на державні посади. За ці послуги фігурант відео начебто бере хабарі.
- Згодом народному депутату Гео Леросу підпалили машину у Києві. Сталося це 28 серпня 2020. Сам нардеп не постраждав.
- 1 вересня під час 4-ї сесії Верховної Ради Лерос взяв слово та відкрито виступив проти Зеленського та чинного курсу України. Нардеп заявив, що "країна рухається у прірву, але досі не з’явилося ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє".
- Глава Верховної ради Дмитро Разумков 2 вересня оголосив про виключення народного депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу". Його колеги зібрали близько 200 підписів за виключення нардепа.