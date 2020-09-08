Лерос прийшов на допит у ДБР і розповів, чи подаватиме в суд на Зеленського
Народний депутат Гео Лерос 8 вересня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Політик стверджує, що всі справи проти нього сфабриковані. Також депутат зізнався, чи подаватиме в суд на президента Володимира Зеленського.
ДБР викликало Лероса на допит як свідка у справі щодо ухилення від податків, пише 24 канал.
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Лерос відзначив, що не користується послугами охорони та не боїться влади. Окрім цього, депутат наголосив, якщо з ним щось станеться, відповідальність нестиме Володимир Зеленський.
Чи подаватиме Лерос в суд на Зеленського
Лерос сказав, що не подаватиме в суд на Зеленського, тому що поважає інституцію Президента та не бачить у позові сенсу.
У мене є велика повага до Президента України, саме до інституції Президента України, не персонально до Зеленського. Я прошу не плутати ці дві абсолютно різні суті. Тому стосовно подачі (заяви щодо захисту честі і гідності – 24 канал) – я не бачу в цьому ніякого сенсу,
– наголосив Лерос.
Раніше Лерос погрожував, що подасть в суд на Зеленського, тому що президент назвав його зрадником і хабарником. Депутат написав заяву до поліції з проханням відкрити кримінальну справу щодо отримання Леросом хабаря.
Виключення Лероса із "Слуги народу": що відомо
- 1 вересня на сесії Верховної Ради Лерос виступив з емоційною заявою. Депутат розкритикував Зеленського та сказав, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак "продає державні посади".
- Після виступу політика депутати "Слуги народу" зібрали підписи та виключили Лероса із фракції.
- У відповідь Лерос заявив, що його виключили за наказом Зеленського.
- Президент ж прокоментував звинувачення депутата. Зеленський сказав, що у нього "немає реакції на зрадників та хабарників країни".
- Голова "Слуги народу" розповів, що раніше у Лероса був конфлікт з Єрмаком.