У Верховній Раді в об'єктиви журналістів знову потрапили листування народних депутатів. Цього разу члени "Слуги народу" обговорювали виключення з фракції Гео Лероса, який жорстко "пройшовся" по Володимиру Зеленському й вчорашнім колегам.

У листуванні народному обранцю Андрію Костіну повідомили, що в залі парламенту є зібрані підписи за виключення Гео Лероса. Про це пише видання "Букви".

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Спершу листування відбувалося в "групі Юрія Кисіля" – голови транспортного комітету. У "слуг народу" є певний поділ на групи, до кожної з яких входять від 10 до 20 народних депутатах. У межах цих груп обранцям дають вказівки щодо голосувань тощо.

У випадку з Гео Леросом Юрій Кисіль розповідав депутатам зі своєї групи, що виключення депутата з фракції узгоджено з Володимиром Зеленським. Він наполіг, що коли Лероса не виключать з партії, то це "буде зрадою своїх колег і особисто президента".



Вказівка "слугам", як голосувати за виключення Лероса / Фото "Букви"

Пізніше Андрію Костіну написав якийсь "Борисович". Таке по батькові є щонайменше у двох людей, близьких до Зеленського – Андрія Єрмака й Арсена Авакова. Втім від кого саме були повідомлення, точно невідомо. Втім цей чолок каже, що Лерос його особисто "полив брудом", а депутат говорив найбільше про двох людей – Зеленського і Єрмака.

У мене є питання: є хтось із 250 людей, хто перестане мовчки слухати, як Президента й мене цей під*р поливає брудом,

– заявив "Борисович".



Листування щодо заяв Гео Лероса / Фото "Букви"

Коротко про заяву Лероса: