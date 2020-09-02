Через виступ Лероса в Раді "слуг народу" просили "закрити цього під*ра": фото листування
У Верховній Раді в об'єктиви журналістів знову потрапили листування народних депутатів. Цього разу члени "Слуги народу" обговорювали виключення з фракції Гео Лероса, який жорстко "пройшовся" по Володимиру Зеленському й вчорашнім колегам.
У листуванні народному обранцю Андрію Костіну повідомили, що в залі парламенту є зібрані підписи за виключення Гео Лероса. Про це пише видання "Букви".
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Спершу листування відбувалося в "групі Юрія Кисіля" – голови транспортного комітету. У "слуг народу" є певний поділ на групи, до кожної з яких входять від 10 до 20 народних депутатах. У межах цих груп обранцям дають вказівки щодо голосувань тощо.
У випадку з Гео Леросом Юрій Кисіль розповідав депутатам зі своєї групи, що виключення депутата з фракції узгоджено з Володимиром Зеленським. Він наполіг, що коли Лероса не виключать з партії, то це "буде зрадою своїх колег і особисто президента".
Вказівка "слугам", як голосувати за виключення Лероса / Фото "Букви"
Пізніше Андрію Костіну написав якийсь "Борисович". Таке по батькові є щонайменше у двох людей, близьких до Зеленського – Андрія Єрмака й Арсена Авакова. Втім від кого саме були повідомлення, точно невідомо. Втім цей чолок каже, що Лерос його особисто "полив брудом", а депутат говорив найбільше про двох людей – Зеленського і Єрмака.
У мене є питання: є хтось із 250 людей, хто перестане мовчки слухати, як Президента й мене цей під*р поливає брудом,
– заявив "Борисович".
Листування щодо заяв Гео Лероса / Фото "Букви"
Коротко про заяву Лероса:
- Гео Лерос 1 вересня під час відкриття нової сесії Верховної Ради виступив з трибуни парламенту з емоційною промовою. Він назвав Володимира Зеленського "пустим місцем" і заявив: Єрмак за його згодою продає державні посади.
- Лерос заявив, що нова влада на чолі з Зеленським не стала воювати зі старою системою, а просто з нею злилася, обмінявши шанс для держави на зміни на конверти від олігархів.
- У відповідь Гео Лероса одразу ж виключили з фракції "Слуги народу". Сам Зеленський відмовився визнавати, що це було зроблено на його особисте прохання.