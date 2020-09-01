Члени "Слуги народу" зібрали підписи за виключення з фракції депутата Гео Лероса. Він під час виступу з трибуни Верховної Ради 1 вересня відкрито розкритикував президента Володимира Зеленського.

Після інциденту в парламенті "Слуга народу" прийняла рішення щодо Гео Лероса, повідомили у фейсбуці політсили.

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За результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Гео Лероса з членів фракції політичної партії "Слуга народу" у Раді,

– йдеться у повідомленні.

Що говорив Лерос з трибуни Ради

На засіданні 1 вересня він відкрито виступив проти Зеленського та чинного курсу України. Нардеп заявив, що "країна рухається у прірву, але досі не з’явилося ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє".

За його словами, замість обіцяного "зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів", вразливими "зробили лише депутатів з опозиції".

Лерос також додав, що Єрмак начебто роздає телефоном вказівки "проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти".

Згадав він і про призначення президентом на державні посади людей без конкурсу, "екскварталівців", знайомих.

А також інцидент з підпалом його авто. Він заявив, що наразі не акцентуватиме на цьому увагу, однак приймає виклик і ніколи це не пробачить.

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Як нардеп прокоментував ситуацію пізніше

Після виступу в парламенті у фейсбуці Лерос написав, що Зеленський начебто наказав Давиду Арахамії терміново зібрати підписи про його виключення з фракції. Нардеп додав, що президент "навіть особисто тисне на депутатів, які не погодились мене виключити".

Володимире Олександровичу, але це все вже немає ніякого значення. Все що я сказав – чиста правда, яка відома кожного народному депутату, журналісту, чиновнику, правоохоронцю, бізнесмену, громадському активісту,

– зазначив Лерос.

Згодом наголосив, що "готовий довести кожне слово, можна і стадіон".

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