Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос розкритикував президента Володимира Зеленського за невиконання обіцянок. Окрім того, парламентар звинуватив главу Офісу Президента Андрія Єрмака у корупції та державній зраді, однак жодних доказів не навів.

За словами Лероса, Зеленський замість того, щоб боротися зі старою системою, просто злився з нею. Про це нардеп заявив 1 вересня під час 4-ї сесії Верховної Ради, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагуПро "теплу ванну" для Зеленського та політичні амбіції Єрмака: відверте інтерв'ю з Гео Леросом

Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок,

– заявив Лерос.

Також депутат звинуватив Зеленського у порушенні своїх передвиборчих обіцянок і відсутності стратегії розвитку України. На думку Лероса, "країна рухається у прірву".

Зауважимо, що Зеленський раніше назвав "мікробами" скандальних нардепів від "Слуги народу", які забули, для чого потрапили до Ради.

Є претензії у Лероса і до Баканова та Єрмака

Лерос також звинуватив президента у призначенні на посади глави СБУ та керівника Офісу Президента не тих кандидатур. Лерос заявив, що "кварталівець" Іван Баканов, який керує СБУ, "узяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту та наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу". Керівника ОП Єрмака Лерос назвав не тільки "головним корупціонером у державі", але й агентом російської розвідки.

Це звучить як знущання сьогодні, коли Офіс Президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану (державну – 24 канал) зраду,

– наголосив Лерос.

Зверніть увагу Зеленський назвав Лероса аферистом: що відповів президенту нардеп

Що Лерос каже про підпал свого авто

Нардеп згадав також інцидент з підпалом його авто. Він заявив, що наразі не акцентуватиме на цьому увагу, однак приймає виклик і ніколи це не пробачить.

Дивіться відео скандальної промови Лероса у Раді:

Лероса хочуть виключити зі "Слуги народу"

Після скандальної промови Лероса в Раді його хочуть виключити зі "Слуги народу". Депутатка Єлизавета Ясько розповіла, що депутати вже почали збирати за це підписи.

"У фракції збирають голоси за виключення Гео Лероса. Офіційно заявляю, що я утрималась. Не дивлячись на те, що я не завжди згодна з Гео, я не хочу і не буду займати позицію проти Гео Лероса", – написала депутатка.