Володимир Зеленський назвав "мікробами" народних депутатів "Слуги народу", які забули для чого потрапили до Верховної Ради.

Таку заяву президент України зробив під час партійного з'їзду. Про це повідомляє 24 канал.

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На думку Зеленського, скандальні члени партії "Слуга народу" є "мікробами".

Деякі люди забули, як вони сюди (до парламенту – 24 канал) потрапили й для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії в вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. І я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, навіть не згадає їхніх імен,

– заявив Зеленський.

Додамо, що у своїй промові президент визнав, що помилки траплялися, але їх швидко виправляють.

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Що ще сказав Зеленський на з'їзді партії

Він вчергове нагадав про ключові досягнення чинного парламенту, серед них: скасування депутатської недоторканності, боротьба з кнопкодавством, ухвалили державний бюджет вчасно, зняли мораторій на продаж землі.

Зеленський вважає, що Верховна Рада чинного скликання ще далеко не все зробила, але й не заслуговує розпуску.

Володимир Зеленський підкреслив, що попереду ще багато роботи, зокрема: податкова реформа, амністія капіталів, судова та правоохоронна реформи, якісна освіта, медицина та рівень життя.

Президент додав, що сподівається, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить у другому читанні закон про всеукраїнський референдум.

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