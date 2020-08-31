Президент Володимир Зеленський під час з'їзду партії "Слуга народу" взяв слово. Партійний з'їзд відбувся 31 серпня і на ньому "Слуга народу" оголосила список кандидатів від своєї політсили, які змагаються за крісла мерів українських міст.

Під час з'їзду партії "Слуга народу" Зеленський говорив про …. Деталі повідомляє 24 канал. Важливо Рейтинги кандидатів у мери Києва: хто може очолити столицю Головне з виступу Зеленського Володимир Зеленський заявив, що рік видався насиченим, але відпочивати ще зарано. Він вчергове нагадав про ключові досягнення чинного парламенту, серед них: скасування депутатської недоторканності, боротьба з кнопкодавством, ухвалили державний бюджет вчасно, зняли мораторій на продаж землі.

Водночас президент визнав, що помилки траплялися. Але, на думку Зеленського, їх виправляють.

Зеленський підкреслив, що попереду ще багато роботи, зокрема: податкова реформа, амністія капіталів, судова та правоохоронна реформи, якісна освіта, медицина та рівень життя. Цікаво Свіжий рейтинг кандидатів у мери Києва: несподівана нова трійка лідерів Місцеві вибори 2020: все, що потрібно знати 15 липня Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня.

Тоді українці матимуть змогу проголосувати за депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Відтак, вибори на тимчасово окупованих територіях України призначать згідно зі встановленими законами порядками за умови припинення окупації та агресії Росії проти України.

місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Відтак, вибори на тимчасово окупованих територіях України призначать згідно зі встановленими законами порядками за умови Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.

У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан.