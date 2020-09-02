Президент України Володимир Зеленський прокоментував виключення нардепа Гео Лероса з фракції "Слуга народу". Раніше Лерос стверджував, що підписи для його виключення зібрали саме за наказом президента.

Зеленський заявив, що "у нього немає ніяких наказів" щодо виключення Лероса з фракції. Про це президент сказав 2 вересня під час брифінгу на Харківщині, інформує 24 канал.

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В мене немає ніяких наказів. В мене немає ніякої реакції на хабарників та зрадників цієї країни. Мені все одно, з якої вони партії,

– наголосив Зеленський.

Зеленський прокоментував виключення Лероса, відео:

Що передувало виключенню Лероса з фракції

Лерос 1 вересня під час виступу у Раді розкритикував Зеленського.

Зокрема, він сказав, що "країна рухається у прірву, але досі не з'явилось ніякої державної стратегії".

За словами нардепа, "зняття недоторканності зробило вразливими лише депутатів з опозиції".

Крім цього, Лерос наголосив, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак "телефоном роздає вказівки, проти кого відкривати справи, а які закривати".

Після цього члени фракції "Слуга народу" зібрали підписи за виключення Лероса.

За словами керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, у Лероса був конфлікт з Єрмаком, до якого всі ставилась нейтрально. Однак критика глави держави і його програми створює іншу ситуацію.

Реакція Лероса

Гео Лерос написав у фейсбуці, що підписи за його відставку наказав збирати Зеленський. Нардеп додав, що президент "навіть особисто тисне на депутатів, які не погодились мене виключити".

Лерос також звернувся до Зеленського і наголосив, що все сказане – нібито чиста правда, яка відома кожному політику, журналісту чи правоохоронцю.