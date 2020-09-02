Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що президент Володимир Зеленський не давав йому вказівки збирати підписи про виключення нардепа Гео Лероса з фракції. Близько 200 депутатів підписались під рішенням виключити Лероса з фракції.

Давид Арахамія в кулуарах Верховної Ради розповів про причини виключення Гео Лероса з фракції "Слуга народу". Про це повідомляє 24 канал.

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За словами керівника президентської фракції, у Лероса був конфлікт з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, до якого фракція ставилась нейтрально.

Водночас він зазначив, що протягом останніх пів року Лерос робив критичні заяви в бік Єрмака. У це фракція не втручалась. Однак, критика глави держави і його програми депутатом президентської фракції, на думку Арахамії, створює геть іншу ситуацію.

Тому, мовляв, в цьому випадку цілком нормальним є процес виходу депутата з фракції.

Арахамія також наголосив, що Лерос йшов у Раду за списком, і якби він самостійно написав заяву, то втратив би мандат.

Він не самостійно ці тексти пише, я знаю, хто йому пише, але не буду казати... Вже пів року його статистика голосувань 15% від голосувань фракції,

– зазначив очільник фракції "Слуга народу".

За інформацією депутата Данила Гетманцева, за виключення Гео Лероса з фракції "Слуга народу" підписалось близько 200 нардепів.

Він, зі свого боку, пояснив, чому поставив власний підпис під цим рішенням. За словами Гетманцева, це було непросте рішення, але після перегляду скандального виступу Лероса в Раді, він вирішив поставити свій підпис.

"На жаль, побачив там ті обставини, які не зовсім відповідають дійсності, або зовсім не відповідають дійсності. Вони є суто політичними, спрямованими на те, аби погіршити репутацію нашої політсили в цілому. Спрямовані проти президента особисто, невмотивовані, деструктивні", – сказав Гетманцев.

Що відомо про виступ Гео Лероса і виключення його з фракції

На засіданні парламенту 1 вересня Гео Лерос відкрито виступив проти Зеленського та його дій. Нардеп заявив, що "країна рухається у прірву, але досі не з’явилося ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє". За його словами, замість обіцяного "зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів", вразливими "зробили лише депутатів з опозиції".

Лерос також додав, що Єрмак начебто роздає телефоном вказівки "проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти".

Згадав він і про призначення президентом на державні посади людей без конкурсу, "екскварталівців", знайомих. А також інцидент з підпалом його авто. Він заявив, що наразі не акцентуватиме на цьому увагу, однак приймає виклик і ніколи це не пробачить.

Після цього члени "Слуги народу" зібрали підписи за виключення його з фракції.

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