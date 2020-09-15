Матеріалів від НАБУ у мене досі на столі нема, – Венедіктова про справу суддів ОАСК
Очільниця Офісу генпрокурора України Ірина Венедіктова заявила, що антикорупційні органи досі не передали їй матеріали справи щодо суддів Окружного адмінсуду Києва. Венедіктова зазначила, що натомість матеріали досудового слідства зливають у ЗМІ та конкретним депутатам.
Венедіктова розкритикувала роботу антикорупційних органів
Про це генпрокурорка повідомила під час свого виступу у залі Верховної Ради 15 вересня. Про це інформує 24 канал.
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Справу щодо суддів ОАСК Венедіктова назвала "супермедійною" і наголосила, що вже минуло 3 місяці з часу оголошення про підозру.
Клопотання про відсторонення суддів було направлено мною у ВРП (Вищу раду правосуддя – 24 канал) по рапорту прокурора САП, про рапорт я сама запитала – матеріалів від НАБУ до сих пір у мене на столі немає. Коли ми говоримо про арешти, відправлення за ґрати людей із особливим статусом – без матеріалів проваджень неможливо,
– сказала Венедіктова.
Венедіктова наголосила, що наразі займається тим, що виводить своє відомство зі стану "хайпового анабіозу" і, якщо будуть докази злочинів, то винні опиняться за ґратами.
Головне про справу проти суддів ОАСК
- 17 липня 2020 голові та чотирьом суддям ОАСК повідомили про підозру. Зокрема, мовиться про спробу узурпувати судову владу в країні, неправосудні рішення на користь політичних еліт та бізнесменів.
- Підозру передали керівнику апарату Окружного адмінсуду і відправили рекомендованими листами поштою додому.
- Причина: судді дізналися про наміри слідства і фізично не перебували за місцем роботи та проживання.
- На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення їх у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.
- Однак у ВРП вважають, що немає доказів належного вручення підозр суддям ОАСК.
- У НАБУ розцінюють це як прояв небажання очищати судову систему.