Очільниця Офісу генпрокурора України Ірина Венедіктова заявила, що антикорупційні органи досі не передали їй матеріали справи щодо суддів Окружного адмінсуду Києва. Венедіктова зазначила, що натомість матеріали досудового слідства зливають у ЗМІ та конкретним депутатам.

Венедіктова розкритикувала роботу антикорупційних органів

Про це генпрокурорка повідомила під час свого виступу у залі Верховної Ради 15 вересня. Про це інформує 24 канал.

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Справу щодо суддів ОАСК Венедіктова назвала "супермедійною" і наголосила, що вже минуло 3 місяці з часу оголошення про підозру.

Клопотання про відсторонення суддів було направлено мною у ВРП (Вищу раду правосуддя – 24 канал) по рапорту прокурора САП, про рапорт я сама запитала – матеріалів від НАБУ до сих пір у мене на столі немає. Коли ми говоримо про арешти, відправлення за ґрати людей із особливим статусом – без матеріалів проваджень неможливо,

– сказала Венедіктова.

Венедіктова наголосила, що наразі займається тим, що виводить своє відомство зі стану "хайпового анабіозу" і, якщо будуть докази злочинів, то винні опиняться за ґратами.

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