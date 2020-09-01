Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові записи розмов керівників Окружного адмінсуду Києва. Їх підозрюють у спробі захоплення судової влади. 1 вересня Вища рада правосуддя розгляне клопотання про тимчасове відсторонення глави ОАСК Павла Вовка з посади.

Записи розмов і розшифровка оприлюднені на офіційному сайті НАБУ.

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Що оприлюднили в НАБУ

За даними НАБУ, Павло Вовк міг організувати подання штучних скарг до ВРП на суддів всіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення. Зокрема, на суддів Верховного Суду. Такі важелі впливу він використовував, шоб добииися від них "лояльності".

Водночас ці лояльні судді могли розраховувати на уникнення будь-якої відповідальності у Вищий раді правосуддя та абсолютну безкарність за допомогою зв’язків Вовка.

Наводимо один із фрагментів записів, де Павло Вовк хизується у розмові з одним із членів ВРП про досягнуті ним домовленості щодо непритягнення до відповідальності деяких суддів ОАСК, які забороняли мітинги на Майдані у 2013 році.

Голова ОАСК: Ти ж історії всієї не знаєш. Таня (ймовірно мовиться про колишню членкиню ВРП – примітка НАБУ) щоразу говорить, що я вам, бл*, п***ець-п***ець допомагаю. Ну, щоб ти розумів, перше рішення, де вона допомогла по Жені (ймовірно мовиться про підозрюваного – суддю ОАСК – прим. НАБУ) – у мене була домовленість, страшно казати з ким.

Член ВРП: Ну, до речі, ось ти мені тоді казав, ми з тобою говорили, так?

Голова ОАСК: Дивись, тут питання в чому. Страшно казати з ким, що він повинен був були "відбілений" (ймовірно мовиться про непритягнення до відповідальності – прим. НАБУ), а вона за строками закінчила і дала, як його, бл*, оцінку мотивації. Найголовніше рішення.

Член ВРП: Це по мітингах?

Голова ОАСК: Так. По всіх. Я по Саничу "відбілив" по суті. По ньому був договір: "По строках!" (мовиться про закриття провадження по строках – примітка НАБУ).

Повний запис розмов, оприлюднених НАБУ: дивіться відео

У чому підозрюють Вовка та інших суддів ОАСК

17 липня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

НАБУ підозрює суддів у створенні злочинної організації з метою захоплення влади у Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищій раді правосуддя.

У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами.

Після цього НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.

Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому передадуть повістку у законний спосіб. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.

У САП повідомили, що в Окружний адміністративний суд міста Києва знову направили підозри суддям.

Зверніть увагу! 14 серпня подання про тимчасове відсторонення Павла Вовка та інших підозрюваних у справі суддів від посад вже підписала генпрокурорка України Ірина Венедіктова.