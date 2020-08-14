Венедіктова підписала подання про відсторонення Вовка та суддів Окружного адмінсуду, – ЗМІ
Генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та інших суддів. Сталося це ввечері 14 серпня.
Відповідну інформацію з посиланням на власні джерела оприлюднив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у фейсбуці.
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Загалом відсторонили від посади семи суддів Окружного адміністративного суду Києва. Наступного тижня суддя Вовк та інші служителі Феміди мають з'явитися у НАБУ для допиту. Ще раніше суддів оголосили у розшук.
Бутусов зауважив, що тепер відповідальність за збереження Вовка на посаді лежить на Вищій раді правосуддя.
Сподіваюся, Вища рада правосуддя проявить розсудливість, і зробить все залежне для того, щоб судді ОАСК втратили свої посади й можливість впливати на процес за допомогою адмінресурсу. Якщо на місцевих виборах Вовк продовжить виконувати обов'язки, то правосуддя не буде,
– наголосив Бутусов.
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Що цьому передувало
- 17 липня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.
- Пізніше керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".
- Після цього НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому передадуть повістку у законний спосіб. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.
- У САП повідомили, що в Окружний адміністративний суд міста Києва знову направили підозри суддям, які раніше повернули в Офіс генерального прокурора.