Генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та інших суддів. Сталося це ввечері 14 серпня.

Відповідну інформацію з посиланням на власні джерела оприлюднив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у фейсбуці.

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Загалом відсторонили від посади семи суддів Окружного адміністративного суду Києва. Наступного тижня суддя Вовк та інші служителі Феміди мають з'явитися у НАБУ для допиту. Ще раніше суддів оголосили у розшук.

Бутусов зауважив, що тепер відповідальність за збереження Вовка на посаді лежить на Вищій раді правосуддя.

Сподіваюся, Вища рада правосуддя проявить розсудливість, і зробить все залежне для того, щоб судді ОАСК втратили свої посади й можливість впливати на процес за допомогою адмінресурсу. Якщо на місцевих виборах Вовк продовжить виконувати обов'язки, то правосуддя не буде,

– наголосив Бутусов.

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