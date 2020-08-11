Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Павла Вовка. Окрім нього розшукують також ще декількох суддів.

Пресслужба НАБУ зазначає, що ні сам Вовк, ні судді ОАСК жодного разу не з'явились на допит в Бюро.

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Чому НАБУ вдалося до такого кроку

В НАБУ зазначили, що Вовк і компанія переховуються від слідства з кінця липня 2020 року.

Крім того, Бюро звернулося до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проєктами клопотань до Вищої ради правосуддя про відсторонення та застосування до підозрюваних суддів заходів примусу.

Кого оголосили в розшук

самого Павла Вовка,

його заступника,

трьох суддів ОАСК та двох колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а саме: Володимира Келеберду, Ігоря Качуру, Миколу Сіроша (колишнього члена ВККС), Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця (колишнього члена ВККС).

Зверніть увагу! 17 липня до Окружного адміністративного суду Києва з обшуками прийшли силовики. Очільнику суду Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом суддям та голові Державної судової адміністрації вручили підозри.

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