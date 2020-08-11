НАБУ оголосило в розшук скандального Павла Вовка і ще кількох суддів: що відомо
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Павла Вовка. Окрім нього розшукують також ще декількох суддів.
Пресслужба НАБУ зазначає, що ні сам Вовк, ні судді ОАСК жодного разу не з'явились на допит в Бюро.
До речі Суддя Вовк не збирається йти з посади після скандалу з плівками в Окружному адмінсуді
Чому НАБУ вдалося до такого кроку
- В НАБУ зазначили, що Вовк і компанія переховуються від слідства з кінця липня 2020 року.
- Крім того, Бюро звернулося до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проєктами клопотань до Вищої ради правосуддя про відсторонення та застосування до підозрюваних суддів заходів примусу.
Кого оголосили в розшук
- самого Павла Вовка,
- його заступника,
- трьох суддів ОАСК та двох колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а саме: Володимира Келеберду, Ігоря Качуру, Миколу Сіроша (колишнього члена ВККС), Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця (колишнього члена ВККС).
До теми Помста постмайданній владі і свої судді: НАБУ і САП заявили, в чому підозрюють Вовка
Дивіться відео НАБУ про зловживання в ОАСК:
Що відомо про діяльність ОАСК та його скандального очільника Вовка
- Це київський спецсуд першої інстанції. Він розглядає адміністративні справи, в яких хоча б однією зі сторін є органом виконавчої влади чи місцевого самоврядування.
- Головою цього суду є одіозний Павло Вовк. Через свою часту участь у різноманітних скандалах Вовк є чи не найвідомішим в Україні суддею.
- Вовка, а також суддя ОАСК Ігор Погрібніченка та суддя Суворовського районного суду Одеси Івана Шепітка підозрюють у втручанні в діяльність держорганів. За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших і іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка.
- У листопаді 2019 року це провадження будо закрито. В січні 2020 Вовк знову очолив ОАСК.
- Сам суддя заявляв раніше, що провадження щодо нього нібито є помстою голови НАБУ Артема Ситника "за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США".