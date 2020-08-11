НАБУ объявило в розыск скандального Павла Вовка и еще нескольких судей: что известно
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск председателя Окружного административного суда Павла Вовка. Кроме него разыскивают также еще нескольких судей.
Пресс-служба НАБУ отмечает, что ни сам Вовк, ни судьи ОАСК ни разу не явились на допрос в Бюро.
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Почему в НАБУ пошли на такой шаг
В НАБУ отметили, что Вовк и компания скрываются от следствия с конца июля 2020 года.
Кроме того, Бюро обратилось к генпрокурору Ирине Венедиктовой с проектами ходатайств в Высший совет правосудия об отстранении и применении к подозреваемым судьям мер принуждения.
Кого объявили в розыск
- самого Павла Вовка,
- его заместителя,
- трех судей ОАСК и двух бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей, а именно: Владимира Келеберду, Игоря Качуру, Николая Сироша (бывшего члена ВККС), Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца (бывшего члена ВККС).
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Смотрите видео НАБУ о злоупотреблениях в ОАСК:
Что известно о деятельности ОАСК и его скандального главы Вовка
- Это киевский спецсуд первой инстанции. Он рассматривает административные дела, в которых хотя бы одна из сторон является органом исполнительной власти или местного самоуправления.
- Председателем этого суда является одиозный Павел Вовк. Из-за свого частого участия в разнообразных скандалах Вовк является едва ли не самым известным в Украине судьей.
- Вовка, а также судью ОАСК Игоря Погрибниченко и судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко подозревают во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и других методов. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка.
- В ноябре 2019 года это производство было закрыто. В январе 2020 Вовк вновь возглавил ОАСК.
- Сам судья заявлял ранее, что производство в отношении него якобы является местью председателя НАБУ Артема Сытника "за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США".