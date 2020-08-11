Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск председателя Окружного административного суда Павла Вовка. Кроме него разыскивают также еще нескольких судей.

Пресс-служба НАБУ отмечает, что ни сам Вовк, ни судьи ОАСК ни разу не явились на допрос в Бюро.

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Почему в НАБУ пошли на такой шаг

В НАБУ отметили, что Вовк и компания скрываются от следствия с конца июля 2020 года.

Кроме того, Бюро обратилось к генпрокурору Ирине Венедиктовой с проектами ходатайств в Высший совет правосудия об отстранении и применении к подозреваемым судьям мер принуждения.

Кого объявили в розыск

самого Павла Вовка,

его заместителя,

трех судей ОАСК и двух бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей, а именно: Владимира Келеберду, Игоря Качуру, Николая Сироша (бывшего члена ВККС), Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца (бывшего члена ВККС).

Обратите внимание! 17 июля в Окружной административный суд Киева с обысками пришли силовики. Руководителю суда Павлу Вовку, его заместителю, пятерым судьям и председателю Государственной судебной администрации вручили подозрения.

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