Силовики пришли с обысками в Окружной административный суд Киева 17 июля. Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении главе суда Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям и председателю Государственной судебной администрации. Сейчас идет процесс вручения подозрений еще четырем лицам. Всех подозревают в привлечении к схемам захвата государственной власти.

В частности, речь идет и о принятии решения об отсутствии коалиции в ВРУ в 2019 году, чтобы отомстить постмайданной власти. Об этом заявила пресс-служба САП и НАБУ в спецфильме о злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева (ОАСК).

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Что говорят в САП

Как отметили в САП, 12 человек, которым вручили и вручают подозрения, во главе с Павлом Вовком действовали в рамках преступной организации. Их целью был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.

Как отмечает версия следствия, они принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для принятия таких решений Павел Вовк использовал специальную схему:

подавали искусственные административные иски от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд;

в дальнейшем рассматривали эти "иски" с заранее определенным результатом.

О чем заявило НАБУ

По данным НАБУ, которые обнародовали в спефільмі, подозрения вручили за:

ОАСК принял решение об отсутствии коалиции в ВРУ в 2019 году, что дало возможность распустить парламент. Это делалось для мести действующей на то время власти (читайте следующий раздел).

в ВРУ в 2019 году, что дало возможность распустить парламент. Это делалось (читайте следующий раздел). Вовк якобы планировал запугать и отомстить бывшим чиновникам за решение о запрете госслужащим выезжать за границу после проведения президентских выборов.

за решение о запрете госслужащим выезжать за границу после проведения президентских выборов. По информации НАБУ, Вовк планировал захватить власть с помощью "своих кандидатов" в Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшем совете правосудия.

в Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшем совете правосудия. Также главу ОАСК подозревают во вмешательстве в работу Конституционного Суда Украины, Центральной избирательной комиссии, Национального агентства по противодействию коррупции, а также Верховного Суда.

Конституционного Суда Украины, Центральной избирательной комиссии, Национального агентства по противодействию коррупции, а также Верховного Суда. Как отметили в НАБУ, председатель и судьи ОАСК указали в декларациях лишь часть своих доходов и имущества.

В НАБУ отметили, что сыщики проводят следственные действия по месту работы и проживания, как судей ОАСК, так и других участников преступной схемы. Кроме того – добавили в бюро – приведенные аудиозаписи являются лишь частью большого массива информации, а в производстве фигурируют должностные лица судебной ветви власти, Высшего совета правосудия, Государственной судебной администрации, народные депутаты Украины, руководители центральных органов государственной власти и других правоохранительных органов.

Месть постмайданной власти или "политическая проституция"

В фильме от НАБУ обнародовали разговор председателя ОАСК Павла Вовка с судьей ОАСК, в которой глава рассказывает о готовности признать отсутствие коалиции по мотивам мести постмайданной власти.

Председатель ОАСК: не, да обос * * лись там, б**. Саша (вероятно нардеп, – НАБУ) звонил, говорил: "Б**, ты что, гонишь, б**, вы сейчас установите, что нет коалиции?

Судья ОАСК: И что, на что оно повлияет?

Председатель ОАСК: Я говорю: "Саша, так а чего ты это, сомневался в нашей политической проституции? Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить".

Смотрите видео НАБУ о злоупотреблениях в ОАСК: