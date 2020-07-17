В Окружном суде Киева провели обыски и вручили подозрение главе Вовку
В Окружной административный суд Киева 17 июля с обысками пришли силовики. Следственные действия касаются расследования дел Майдана. Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что главе суда Павлу Вовку вручили подозрение.
Об обысках в помещении ОАСК сообщила пресс-служба самого суда.
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В очередной раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела – на основании постановления суда. На этот раз это Ленинский районный суд города Кировограда,
– сообщили в Окружном админсуде Киева.
Суд обвиняет правоохранительные органы в попытках его "дискредитировать". В ОАСК отмечают, что начиная с 2015 года, это уже далеко не первая такая попытка.
"Обращаем внимание посетителей на то, что Окружной административный суд города Киева продолжает работу в обычном режиме", – отметили в суде.
Главный редактор издания Цензор.net Юрий Бутусов также сообщил о том, что НАБУ вручило подозрения сразу нескольким работникам суда:
- Павлу Вовку – главе ОАСК;
- Евгению Аблову – заместителю председателя ОАСК;
- 5 судьям Окружного админсуда Киева.
Это просто беспрецедентно. Они не будут задержаны на месте, поскольку есть спецсубъектов, но такое решение может одобрить Антикоррупционный суд,
– рассказал журналист.
По словам Юрия Бутусова, судьям инкриминируют создание преступной группировки и захват власти. Основанием стали записи из кабинета Вовка, где он рассказывал, как из-за решения суда планирует давить на различные органы власти.
"ОАСК под руководством Вовка давно превратился в биржу. Поэтому действия НАБУ в этом случае заслуживают максимальной поддержки", – убеждает журналист.
Информацию о проведении обысков уже подтвердили и в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Там отметили, что ищут документы, которые могут быть важны для следствия.
Что известно об ОАСК?
Это киевский специальный суд первой инстанции. Он рассматривает административные дела, в которых хотя бы одной из сторон является орган исполнительной власти или местного самоуправления.
Председатель этого суда Павел Вовк. За свою частое участие в разнообразных скандалах Волк является едва ли не самым известным в Украине судьей.