В Окружной административный суд Киева 17 июля с обысками пришли силовики. Следственные действия касаются расследования дел Майдана. Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что главе суда Павлу Вовку вручили подозрение.

Об обысках в помещении ОАСК сообщила пресс-служба самого суда.

К слову Киевсовет разблокировал рассмотрение дела о расстрелах на Майдане: детали

В очередной раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела – на основании постановления суда. На этот раз это Ленинский районный суд города Кировограда,

– сообщили в Окружном админсуде Киева.

Суд обвиняет правоохранительные органы в попытках его "дискредитировать". В ОАСК отмечают, что начиная с 2015 года, это уже далеко не первая такая попытка.

"Обращаем внимание посетителей на то, что Окружной административный суд города Киева продолжает работу в обычном режиме", – отметили в суде.

Главный редактор издания Цензор.net Юрий Бутусов также сообщил о том, что НАБУ вручило подозрения сразу нескольким работникам суда:

Павлу Вовку – главе ОАСК;

Евгению Аблову – заместителю председателя ОАСК;

5 судьям Окружного админсуда Киева.

Это просто беспрецедентно. Они не будут задержаны на месте, поскольку есть спецсубъектов, но такое решение может одобрить Антикоррупционный суд,

– рассказал журналист.

По словам Юрия Бутусова, судьям инкриминируют создание преступной группировки и захват власти. Основанием стали записи из кабинета Вовка, где он рассказывал, как из-за решения суда планирует давить на различные органы власти.

"ОАСК под руководством Вовка давно превратился в биржу. Поэтому действия НАБУ в этом случае заслуживают максимальной поддержки", – убеждает журналист.

Информацию о проведении обысков уже подтвердили и в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Там отметили, что ищут документы, которые могут быть важны для следствия.