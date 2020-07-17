У Окружному суді Києва провели обшуки й вручили підозру очільнику Вовку
До Окружного адміністративного суду Києва 17 липня з обшуками прийшли силовики. Слідчі дії стосуються розслідування справ Майдану. Згодом журналіст Юрій Бутусов повідомив, що очільнику суду Павлу Вовку вручили підозру.
Про обшуки в приміщенні ОАСК повідомила пресслужба самого суду.
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Вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи – на підставі ухвали суду. Цього разу це Ленінський районного суду міста Кіровограда,
– повідомили в Окружному адмінсуді Києва.
Суд звинувачує правоохоронні органи в спробах його "дискредитувати". В ОАСК наголошують, що починаючи з 2015 року, це вже далеко не перша така спроба.
"Звертаємо увагу відвідувачів на те, що Окружний адміністративний суд міста Києва продовжує роботу у звичайному режимі", – наголосили в суді.
Головний редактор видання Цензор.net Юрій Бутусов також повідомив про те, що НАБУ вручило підозри одразу деільком працівникаам суду:
- Павлу Вовку – голові ОАСК;
- Євгену Аблову – заступнику голови ОАСК;
- ще 5 суддям Окружного адмінсуду Києва.
Це просто безпрецедентно. Вони не будуть затримані на місці, оскільки є спецсуб'єктами, але таке рішення може схвалити Антикорупційний суд,
– розповів журналіст.
За словами Юрія Бутусова, суддям інкримінують створення злочинного угруповання й захоплення влади. Підставою стали записи з кабінету Вовка, де він розповідав, як через рішення суду планує тиснути на різні органи влади.
"ОАСК під керівництвом Вовка давно перетворився на біржу. Тому дії НАБУ в цьому випадку заслуговують максимальної підтримки", – переконує журналіст.
Інформацію про проведення обшуків уже підтвердили й у Національному антикорупційному бюро України. Там зазначили, що шукають документи, які можуть бути важливими для слідства.
Що відомо про ОАСК?
Це київський спеціальний суд першої інстанції. Він розглядає адміністративні справи, в яких хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування.
Головою цього суду є Павло Вовк. Через свою часту участь у різноманітних скандалах Вовк є чи не найбільш відомим в Україні суддею.