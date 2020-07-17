До Окружного адміністративного суду Києва 17 липня з обшуками прийшли силовики. Слідчі дії стосуються розслідування справ Майдану. Згодом журналіст Юрій Бутусов повідомив, що очільнику суду Павлу Вовку вручили підозру.

Про обшуки в приміщенні ОАСК повідомила пресслужба самого суду.

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Вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи – на підставі ухвали суду. Цього разу це Ленінський районного суду міста Кіровограда,

– повідомили в Окружному адмінсуді Києва.

Суд звинувачує правоохоронні органи в спробах його "дискредитувати". В ОАСК наголошують, що починаючи з 2015 року, це вже далеко не перша така спроба.

"Звертаємо увагу відвідувачів на те, що Окружний адміністративний суд міста Києва продовжує роботу у звичайному режимі", – наголосили в суді.

Головний редактор видання Цензор.net Юрій Бутусов також повідомив про те, що НАБУ вручило підозри одразу деільком працівникаам суду:

Павлу Вовку – голові ОАСК;

Євгену Аблову – заступнику голови ОАСК;

ще 5 суддям Окружного адмінсуду Києва.

Це просто безпрецедентно. Вони не будуть затримані на місці, оскільки є спецсуб'єктами, але таке рішення може схвалити Антикорупційний суд,

– розповів журналіст.

За словами Юрія Бутусова, суддям інкримінують створення злочинного угруповання й захоплення влади. Підставою стали записи з кабінету Вовка, де він розповідав, як через рішення суду планує тиснути на різні органи влади.

"ОАСК під керівництвом Вовка давно перетворився на біржу. Тому дії НАБУ в цьому випадку заслуговують максимальної підтримки", – переконує журналіст.

Інформацію про проведення обшуків уже підтвердили й у Національному антикорупційному бюро України. Там зазначили, що шукають документи, які можуть бути важливими для слідства.