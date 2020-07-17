Силовики прийшли з обшуками до Окружного адміністративного суду Києва 17 липня. Прокурори САП і детективи НАБУ повідомили про підозру очільнику суду Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом суддям та голові Державної судової адміністрації. Наразі триває процес вручення підозр ще чотирьом особам. Усіх підозрюють у залученні до схем захоплення державної влади.

Зокрема, йдеться і про ухвалення рішення щодо відсутності коаліції у ВРУ в 2019 році, аби помститися постмайданній владі. Про це заявила пресслужба САП та НАБУ у спецфільмі про зловживання в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК).

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Що кажуть у САП

Як зазначили в САП, 12 осіб, яким вручили і вручають підозри, на чолі з Павлом Вовком діяли у межах злочинної організації. Їхньою метою було захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Як зазначає версія слідства, вони ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнесових кіл. Зокрема, для ухвалення таких рішень Павло Вовк використовував спеціальну схему:

подавали штучні адміністративні позови від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду;

надалі розглядали ці "позови" із наперед визначеним результатом.

Про що заявило НАБУ

За даними НАБУ, які оприлюднили в спефільмі, підозри вручили за:

ОАСК ухвалив рішення про відсутність коаліції у ВРУ в 2019 році, що дало можливість розпустити парламент. Це робилося для помсти чинної на той час влади (читайте наступний розділ).

у ВРУ в 2019 році, що дало можливість розпустити парламент. Це робилося (читайте наступний розділ). Вовк нібито планував залякати і помститися колишнім чиновникам через рішення про заборону держслужбовцям виїжджати за кордон після проведення президентських виборів.

через рішення про заборону держслужбовцям виїжджати за кордон після проведення президентських виборів. За інформацією НАБУ, Вовк планував захопити владу за допомогою "своїх кандидатів" у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та Вищій раді правосуддя.

у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та Вищій раді правосуддя. Також голову ОАСК підозрюють у втручанні в роботу Конституційного Суду України, Центральної виборчої комісії, Національного агенства з протидії корупції, а також Верховного Суду.

Конституційного Суду України, Центральної виборчої комісії, Національного агенства з протидії корупції, а також Верховного Суду. Як зазначили в НАБУ, голова та судді ОАСК вказали у деклараціях лише частину своїх доходів і майна.

В НАБУ зазначили, що детективи здійснюють слідчі дії за місцем роботи та проживання суддів ОАСК, так і інших учасників злочинної схеми. Окрім того – додали в бюро – наведені аудіозаписи є лише частиною великого масиву інформації, а в провадженні фігурують посадові особи судової гілки влади, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації, народні депутати України, керівники центральних органів державної влади та інших правоохоронних органів.

Помста постмайданній владі або "політична проституція"

У фільмі від НАБУ оприлюднили розмову голови ОАСК Павла Вовка із суддею ОАСК, у якій голова розповідає про готовність визнати відсутність коаліції з мотивів помсти постмайданній владі.

Голова ОАСК: Нє, да обіс**лись там, б**. Саша (ймовірно нардеп, – НАБУ) дзвонив, казав: "Б**, ти що, гониш, б**, ви зараз встановите, що немає коаліції?

Суддя ОАСК: І що, на що воно вплине?

Голова ОАСК: Я кажу: "Саша, так а чого ти це, сумнівався у нашій політичній проституції? Ми чекали цього моменту. Все вам пригадати".

Дивіться відео НАБУ про зловживання в ОАСК: