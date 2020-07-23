Суддя Вовк не збирається йти з посади після скандалу з плівками в Окружному адмінсуді
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що не збирається йти з посади. А записи розмов у кабінеті він називає сфальсифікованими.
Вовк зауважив, що і надалі відстоюватиме свою позицію. Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.
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Суддя продовжує запевняти, що ідозри йому ніхто не вручав, а обшуки в суді 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.
У моїх планах тільки відстоювати свою позицію виключно правовими методами і в межах законодавчого поля,
– заявив Вовк.
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Обшуки в Окружному адмінсуді: головне
- Головою Окружного адмінсуду є Павло Вовк. Через свою часту участь у різноманітних скандалах Вовк є чи не найбільш відомим в Україні суддею.
- Вовк, а також суддя ОАСК Ігор Погрібінченко та суддя Суворовського районного суду Одеси Іван Шепітко були підозрюваними у справі про втручання в діяльність державних органів.
- За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших і іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка.
- 17 липня до Окружного адміністративного суду Києва з обшуками прийшли силовики. Слідчі дії можуть стосуватися розслідування справ Майдану.