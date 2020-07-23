Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що не збирається йти з посади. А записи розмов у кабінеті він називає сфальсифікованими.

Вовк зауважив, що і надалі відстоюватиме свою позицію. Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

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Суддя продовжує запевняти, що ідозри йому ніхто не вручав, а обшуки в суді 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.

У моїх планах тільки відстоювати свою позицію виключно правовими методами і в межах законодавчого поля,

– заявив Вовк.

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